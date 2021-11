Entregan recomendaciones para no ser engañadas con drogas en sus bebidas

La Policía de Investigaciones aconsejó salir acompañado con alguien de confianza por cualquier inconveniente que se presente.

Los detectives de la Brisex Los Ángeles indicaron que durante este año existen algunas situaciones donde mujeres señalaron haber sido drogadas mientras consumían algún tipo de bebidas, por ello entregaron recomendaciones para minimizar la posible ocurrencia de nuevos ilícitos en esa provincia.

El jefe de esa unidad, subprefecto Rodrigo Claramunt dijo que: “para los delincuentes no existe una sustancia ideal para perpetrar los delitos, en general emplean aquellas que son sencillas de administrar y que rápidamente lleven a la inconsciencia, que causen amnesia anterógrada (memoria a corto plazo) y sean de difícil detección”.

Desde la PDI indicaron además que es importante recordar que la persona que comete el delito, puede ser un extraño o alguien que acaba de conocer, son quienes utilizan sustancias prohibidas o alcohol para confundir a una persona sobre lo que está ocurriendo, volviéndola indefensa ante un robo o contacto sexual indeseado, siendo incapaz de recordar lo sucedido.

El subprefecto Claramunt sostuvo que: “creemos que algunos casos no se denuncian por vergüenza o confusión de la víctima, sea por agresión o robo, al no estar segura de lo que ha pasado. Por eso, hay que tener atención ante los síntomas más recurrentes en estas circunstancias, como son la presencia de nauseas o vómitos, alteraciones en el habla o para moverse, parálisis sin pérdida de conocimiento, agitación o alucinaciones”.

El oficial jefe de la Brisex Los Ángeles aconsejó acudir a centro de salud y denunciar el hecho si a la persona no le coinciden tiempos o no recuerda bien lo sucedido y se nota rara. Agregó que es importante el examen toxicológico con celeridad, ya que si pasa demasiado tiempo la sustancia no dejará rastro en el organismo y desaparecerá. Finalmente Claramunt recomendó que cuando consuman alguna bebida de fantasía y/o alcohol en un lugar público, es ideal que el mesero les sirva en su presencia. Además de no recibir tragos preparados y menos de desconocidos. Como también no descuidarse de su vaso si se levanta de la mesa, ya que en algún momento de descuido le podrían suministrar algún tipo de sustancia ilícita. Y finalmente se aconseja salir acompañados con alguien de confianza por cualquier inconveniente que se les presente.