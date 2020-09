Destacado triatleta local encabeza campaña que solicita una piscina temperada para la comunidad angelina

La pandemia del Covid-19 continúa afectando la vida de todos, y en el caso de los deportistas, esto se relaciona directamente con sus rutinas de entrenamiento y competencia. Aún más, cuando hay que compatibilizar el teletrabajo y el cuidado familiar.

Kinesiólogo y profesor de educación física, actualmente el triatleta angelino Claudio Soto Espíndola, director deportivo de Full Runners, ha logrado mantener un arduo entrenamiento a distancia con su club y también se ha enfocado en mantener el ritmo personal de cara a las competencias que marcarán el año 2021, como lo es su clasificación al Mundial de Nueva York.

El deportista con una dilatada carrera en el contexto internacional y nacional donde se consagrado el mejor de Chile en reiteradas ocasiones, (2016, 2017,2018) ha sido el pionero en la provincia de Biobío acercando el triatlón a la zona.

El referente conversó en exclusiva con Diario La Tribuna, respecto al proceso adaptativo que como deportista ha debido llevar en tiempos de pandemia y también como ha sorteado el trabajo con su club Full Runners. Además se refirió a la campaña que está liderando de manera personal, para que la comuna de Los Ángeles pueda contar con una piscina temperada abierta a la comunidad, para que puedan utilizar deportistas, niños y adultos mayores.

¿Cómo ha sido el trabajo deportivo en tiempo de pandemia respecto a su desempeño personal y el de Full Runners?

Yo soy director de la carrera de kinesiología en la Universidad Santo Tomás y este año la educación ha tenido bastantes cambios inéditos. Así que en la carga laboral ha crecido bastante. Hemos podido dedicar menos tiempo al deporte, seguimos trabajando a distancia y manteniendo entrenamientos pero la cantidad de horas ha disminuido considerablemente.

En lo personal nunca he parado de realizar actividad física en este tiempo, pero no he seguido tanto con un foco competitivo, sino que más bien de mantención.

Respecto al trabajo con el club acá en Los Ángeles, antes de la emergencia sanitaria ya teníamos cimientos respecto al uso tecnológico para seguir controlando, prescribiendo y detallando planes de entrenamiento. Nosotros contamos con una aplicación que se llama Training Pick, en la cual programamos los entrenamientos y su respectiva exigencia.

También hemos realizado competencias virtuales, las cuales nos han servido mucho de motivación. Si bien no podemos hablar de ejemplo de desempeño, hemos logrado buenos lugares, en este nuevo formato de competencias virtuales.

No es tan exigente, no es lo mismo que una competencia real.

¿Cómo partió esta iniciativa de conseguir una piscina temperada para Los Ángeles?

Esta campaña la llevo promoviendo hace un par de años con la finalidad de activar una conciencia a nivel comunal, respecto a los grandes beneficios que una piscina temperada traería para toda la comunidad.

He tenido reuniones con el municipio y en realidad no ven, no vislumbran tener una piscina temperada acá en Los Ángeles. De esto ya han pasado unos cinco meses aproximadamente, contamos de forma transversal con el apoyo de todos los triatletas angelinos.

Desde mi profesión, puedo dar cuenta de los grandes beneficios que esto trae, es uno de los deportes más practicados en el mundo, lo podemos practicar desde que nacemos hasta la tercera edad, no hay un límite.

Desde lo competitivo hasta lo terapéutico podríamos ayudar a muchas personas.

Yo me enteré sobre esta iniciativa del gobierno donde en diferentes ciudades se están construyendo centros deportivos. Y así lo empecé a exponer, ya que a lo mejor la ciudad y el municipio podrían postular a esta gran iniciativa.

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

Claudio Soto Espíndola, junto a la agrupación Full Runner de Los Ángeles, actualmente se encuentran trabajando a distancia para estar listos, de cara a las competencias de verano, su participación más cercana corresponde al triatlón de Pucón el cual se realizará el 17 de enero, como primera fecha tentativa.

De igual forma Soto se encuentra clasificado junto a dos representantes de Biobío integrantes de Full Runners, para el Mundial de Nueva York el cual canceló su realización este año por temas sanitarios, sin embargo los cupos están intactos esperando la realización en el año 2021.