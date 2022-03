Canalistas aseguran que plan contra la sequía apunta en la dirección correcta

Generar información de calidad e invertir en infraestructura de captación y aprovechamiento de las aguas fueron algunos de las medidas que canalistas consideraron relevantes en el plan del Gobierno en la materia.

Voceros de la Junta de Vigilancia del Río Biobío y de la Asociación de Canalistas del Laja dijeron que las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la sequía son positivas, aunque agregaron que más allá de medidas de racionamiento, consideran que se requiere generar información sobre la situación para formar la estrategia hídrica del país.

El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío, Juan Vallejos, dijo a Diario La Tribuna que “es muy bueno e importante que las autoridades estén preocupadas de este tema, básicamente porque estamos en medio de una muy prolongada sequía, que ya lleva 13 o 14 años, por lo tanto hay un efecto acumulativo. Si bien el 2021 fue uno de los más secos, el efecto que tiene un año muy seco entre algunos años húmedos no es el mismo que tiene este año, que fue muy seco, en medio de muchos años secos, porque ya no hay reservas de nieve ni suficientes reservas en los glaciares, lo que hace que los efectos acumulados sean mucho mayores”. Vallejos indicó también que “lo misma pasa con el efecto que tienen estas sequías prolongadas en las aguas subterráneas, por lo que en ese sentido me parece muy importante que las autoridades estén pendientes de este tema y ojalá trabajando de la mejor forma para prever lo que puede ser el futuro”.

El vocero de la Junta de Vigilancia del Río Biobío agregó que “lo que llama la atención es que se estén pronosticando medidas futuras que van a limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento o que pueda haber algún tipo de racionamiento para la población me parece que requiere de un mayor uso de información de buena calidad y nuestro país necesita trabajar en generar información de muy buena calidad para tomar decisiones”.

OFERTA HÍDRICA

El vocero de la Junta de Vigilancia del Río Biobío indicó que “es importante considerar la gestión de las organizaciones de usuarios, particularmente las juntas de vigilancia, las sequías han sido prolongadas y en general, todas las soluciones para la población han venido asociadas a acuerdos que han tenido las organizaciones de usuarios, donde los regantes han cedido agua para solucionar los problemas de la población, cosa que es importante valorar”.

El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, en tanto, mencionó que “la sociedad necesita una solución y una seguridad frente a este escenario de sequía y por lo tanto partimos siempre de la premisa que lo primero es el consumo humano y por lo tanto entendemos que las preocupaciones del ministro de Agricultura y de cualquier otra autoridad parta por eso, asegurar esto y a partir de ahí ver cómo optimizamos el uso del agua para los otros sectores, en particular en lo que respecta a agricultura”.

Sanhueza dijo que “estamos muy de acuerdo con el ministro en que el plan apunte a aumentar la oferta hídrica, si la naturaleza no nos provee lo más lógico es que nosotros tomemos las medidas como sociedad para aumentar la disponibilidad y eso pasa por inversión, desde el punto de vista de generar embalses, por ejemplo, para aprovechar la estacionalidad de las lluvias”. Sanhueza agregó que “también es importante aumentar la oferta hídrica mediante el mejoramiento de los sistemas de captación y conducción, con el objeto de perder menos agua en la red de canales y llegar a los puntos de riego con la mayor cantidad de agua posible”.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

El vocero de la Asociación de Canalistas agregó que “es necesario también optimizar la tecnificación del riego, de manera que el uso efectivo intra-predial sea más eficiente y reguemos la misma superficie con menos agua y mayor productividad, en ese sentido estamos absolutamente de acuerdo”. Respecto al anuncio de Gabriel Boric, quien no descartó medidas de racionamiento para regiones donde la situación de escasez hídrica se torne crítica, Héctor Sanhueza declaró que “es una situación poco deseable y se debe entender que eso responde a una crisis hídrica más allá de lo que uno pudiese haber estimado, es una medida de emergencia, pero lo que importa es buscar las soluciones de mediano plazo, hoy el racionamiento es una medida de corto plazo para solucionar un tema contingente, lo importante es visualizar cómo lo solucionamos y el camino para esto es aumentar la oferta hídrica, que se logra con mayores embalses o procesos de desalación, de forma que proveamos agua para el consumo humano vía aprovechamiento de las aguas marítimas, extrayéndole la sal”. Sanhueza dijo, además, que “no está descartado el diálogo de las asociaciones de canalistas con el Gobierno, aunque se debe entender que el Gobierno tiene que posicionar todas sus autoridades intermedias, a las cuales podemos acceder y quienes necesitan un tiempo para asentarse en sus responsabilidades y prioridades, nosotros como asociación siempre estamos disponibles para conversar con la autoridad, explicar el rol que cumplen las asociaciones de usuarios, cuáles son los problemas que vemos como canalistas y cómo podemos colaborar en hacer más eficiente la gestión hídrica, así que esperamos que en un plazo no muy largo podamos acceder a reuniones con la autoridad una vez que conozcamos quiénes son las autoridades específicas en materia de gestión de agua y ponernos a disposición de ellos, siempre tenemos esa disposición”.