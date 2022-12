Países desarrollados no tienen normativas como las chilenas, como por ejemplo, tener un encargado que cuente con un curso del SAG y cuente con los conocimientos para realizar los manejos correctos.

Un representante de la industria lechera a nivel nacional explicó que los productores implementan, desde hace años, altos estándares de bienestar animal para mejorar los índices productivos y posicionar la producción lechera en el mundo. Sin embargo, indicó que aún existen brechas en certificación de los procesos utilizados para mantener a estos animales en buenas condiciones.

El gerente del Consorcio Lechero, Octavio Oltra, dijo en conversación con diario La Tribuna que “el año 2015 gran parte de la industria y los productores lecheros empezamos a trabajar en el protocolo de bienestar animal, que establece prácticas que beneficien en la salud de los animales”. “Eso repercute en una mayor productividad. Desde el año 2015 generamos los primeros protocolos en Chile, basados en el protocolo europeo, pero enfocado en una visión país”, explicó el vocero del gremio. El dirigente del conjunto indicó que “habían cosas que no estaban en el conocimiento del sector que empezamos a relevar desde ese entonces. Al poco tiempo de este proceso apareció la normativa de bienestar animal que tenemos, que nos posiciona entre pocos países con normativa de bienestar animal en producción lechera”.

PRODUCTORES MANTIENEN ESTÁNDARES DE CUIDADO PARA MEJORAR

“Hay países desarrollados que no tienen normativas como las de Chile, que si bien no es muy exigente, pone algunos puntos relevantes en términos de bienestar animal. En la producción ganadera, por ejemplo, se debe tener un encargado que cuente con un curso del SAG y sepa cuáles son los manejos correctos”, relató el vocero de la industria lechera. Oltra se refirió también a “el valor que le genera al productor (contar con buenas condiciones de cuidado animal) porque las vacas que están en mejores condiciones de salud y confort son las vacas que producen más”. “El estrés o el trato no adecuado produce enfermedades y repercute inmediatamente en la producción de leche. Para un nivel óptimo de producción de leche los animales tienen que estar libres de estrés”, dijo el vocero del conjunto representativo agrícola.

El gerente del Consorcio Lechero aseguró que “para la mayoría de los productores esto no es una novedad, porque vienen de generaciones anteriores de productores que saben que las vacas con menos niveles de estrés son las que producen más”. “El principal rédito es demostrarle a los consumidores y a la sociedad que la forma en que nosotros trabajamos las vacas son fundamentales para el sistema y que sin buenas condiciones y en confort no es posible mantenerlo”, continuó Octavio Oltra. El dirigente gremial dijo que “para nosotros es natural que estén bien tratadas, pero para mucha gente eso no es tan claro. Es nuestra misión mostrarles cómo se hace la producción de leche y que las vacas están en buenas condiciones”.

LLAMARON A CERTIFICAR LAS PRÁCTICAS DE BIENESTAR ANIMAL

Con respecto a las brechas en bienestar animal en la industria lechera, el entrevistado del consorcio agropecuario indicó que “estas prácticas deben certificarse, a través de un externo que diga que se están implementando medidas que van en pos del cuidado de los animales. En ese ámbito Chile ha avanzado bastante”. “Nosotros junto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, estamos avanzando en base a un sello llamado “Chile Origen Consciente”, que junto a otras prácticas de sustentabilidad, certifica un estándar o indicadores de bienestar animal”, destacó el dirigente. Oltra agregó que “es hacia donde estamos avanzando porque esto no lo podemos decir nosotros, sino que un tercero lo tiene que certificar y demostrar que estamos avanzando, haciendo las cosas bien y trabajando como corresponde”.