Falta de conductores de camiones marca actual escenario del transporte de carga

La falta de condiciones de seguridad para los conductores de camiones, particularmente en la Macrozona Sur, han ahuyentado a los trabajadores de desarrollar estas labores en el país.

Complicaciones debido a un alza en los costos de la actividad, cambios en las leyes laborales a nivel nacional, falta de seguridad y problemas logísticos son los problemas son enumerados por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez Jara como los detonantes de la actual situación que ha llevado a la quiebra a muchos de los prestadores de este tipo de servicios.

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez Jara, dijo a diario La Tribuna que “lo que está afectando principal y gravemente a los camioneros de Chile hoy es la inflación desmedida, el alza de todas las semanas del insumo más importante, que es el diésel”. “Desde el mes de febrero a hoy, el impuesto específico del combustible tiene una variable que es negativa y ha traído dificultades de tributación a muchos colegas, de los cuales bastantes tienen una deuda tributaria debido a eso”, indicó el dirigente gremial. Pérez Jara manifestó que “hemos planteado la gravedad de la situación al ministro de Hacienda, pero aún no nos entrega una solución. También seguimos siendo afectados por graves robos. En muchos sectores incluso secuestran a nuestros conductores”. El vocero de la CNTC detalló que “particularmente en la Macrozona Sur, incluyendo la región de Los Ríos sufrimos de atentados permanentes, frente a lo cual el Gobierno ha tenido nula acción”.

COSTOS, CAMBIOS LEGALES Y SEGURIDAD COMPLICAN LA ACTIVIDAD

“También hemos sido afectados porque hubo un periodo donde no contamos con el stock adecuado para la renovación de equipos y los repuestos de partes y piezas han tenido un alza muy significativa”, agregó Sergio Pérez Jara. El presidente del organismo confederado expresó que desde la asociación han mantenido “un diálogo permanente con los presidentes de las organizaciones de conductores profesionales, donde nos hemos dedicado a llegar a acuerdos con ellos”. ”Hoy tenemos un problema bastante severo, porque hay un proyecto para rebajar la jornada laboral a 40 horas, lo que traerá un aumento de costos en la parte administrativa de mantenerse el artículo que norma las horas de trabajo de los conductores”, explicó el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Pérez Jara declaró que las condiciones descritas por él han traído consigo un ambiente de mucha incertidumbre: “muchos colegas han quebrado, han tenido que cerrar su actividad y hay una cantidad importante que no tiene certeza de la sostenibilidad de su actividad”.

Respecto a las proyecciones de la actividad de los camioneros a nivel nacional bajo dichos factores el presidente de la confederación representativa de los trabajadores del transporte observó “una falta de conductores profesionales. Las razones fundamentales son la falta de certezas y seguridad para estos conductores, que no quieren trabajar en esta actividad”. “En el caso de la Macrozona Sur las razones son más que evidentes, porque está poniendo en riesgo su vida. La falta de seguridad, las agresiones y los baleos incide en que muchos conductores no quieran definirse por trabajar en este rubro”, graficó Sergio Pérez Jara. El representante de los trabajadores del transporte de carga nacional agregó que “la falta de logística genera pérdidas de tiempo en los generadores de carga, así como en las carreteras, debido a los peajes”.

ESCENARIO NO CAMBIARÁ DE NO MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

El dirigente de la CNTC dijo que “donde se entrega la carga, particularmente en los puertos, hay una pérdida de horas productivas tremenda y en el fondo se maltrata a los conductores, situación que venimos planteando al Gobierno hace mucho tiempo”. “Particularmente en este (Gobierno) hemos planteado este problema, pero vemos que no hay ninguna acción correctiva. Las variables por las cuales no hay renovación en el ingreso de las mujeres y los hombres que trabajan en esta industria se hace evidente”, acusó el vocero del órgano confederado. Sergio Pérez Jara recalcó que hacen falta “políticas públicas que vayan orientadas a resolver el tema de los combustibles; donde ENAP tiene mucho que decir; los robos, agresiones y situaciones no deseadas que afectan a los conductores es muy grande”. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile proyectó que “con este escenario es muy difícil resolver este problema”.