Apoyan con plantas a productores de miel para asegurar alimentación de las abejas

Los beneficiarios valoraron el aporte, y consideraron que con la ayuda podrán entregar a sus abejas el insumo necesario para que produzcan miel.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Municipalidad de Mulchén entregaron plantas a nueve apicultores de la zona, con el fin de aumentar la producción del alimento para las abejas y asegurar los rendimientos necesarios a los recolectores de miel.

La ejecutiva integral del Indap Mulchén, Ingrid Parra, explicó que “la actividad se enmarca en una articulación que venimos realizando hace varios años entre Indap, la Municipalidad de Mulchén y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes nos proveen de plantas producidas en viveros de Conaf. En esta ocasión, nueve apicultores del programa Prodesal están siendo beneficiados con 30 plantas de quillay cada uno. La idea es que ellos puedan aumentar la cantidad de especies melíferas dentro de sus unidades productivas”.

Lo anterior, de acuerdo a Parra, tiene como fin “aumentar la cantidad de especies melíferas para asegurar la alimentación de las abejas y fortalecer el rubro productivo en el que se desempeñan”.

ALEGRÍA DE LOS APICULTORES

Al respecto, la apicultora del sector Santa Helena, Elizabeth Fuentealba, valoró la entrega de estos árboles, señalando que “me va a ayudar muchísimo con mi producción de miel, va a hacer una ayuda tremenda que agradezco”.

La apicultora del sector Aurora de Enero, Norma Aqueveque, también agradeció la entrega de plantas “que serán de gran ayuda para tener más floración y producción de miel”.

Otro apicultor del sector Santa Adriana, Felipe Zagal, contó que “hoy retiré las plantas que entregó el Prodesal de Mulchén, que me servirán mucho para aumentar la flora donde vivo”. El aporte le permitirá aumentar la cantidad de miel que produce.

Asimismo, Pedro Rodríguez, de Camino Caledonia, también retiró las plantas de quillay. “Posiblemente haga un huerto con estas especies y aumentaré la cantidad de miel que puedo producir”, comentó.

En tanto, Soledad Beltrán, residente del sector de Malvén en Mulchén, recibió el apoyo productivo de Indap “que consiste en árboles nativos que podré instalar cerca de mis apiarios. Podré alimentar a mis abejas, que es muy necesario, en especial hoy por hoy”.

POTENCIAR EXPORTACIÓN DE MIEL

Sobre esta ayuda, el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, dijo que “hace mucho tiempo estamos trabajando con Indap, tanto en el programa Prodesal como en el programa PDTI, que van en directo beneficio de nuestros agricultores, la gente del campo. Siempre estamos preocupados de sus necesidades, en este caso debido a la producción de miel. Recordemos que los campos tienen muchas plantaciones de eucalipto y de pino y por lo tanto lo que necesitamos también es fortalecer las plantaciones de árboles nativos”.

El edil agregó que “estos árboles nos ayudan con el proceso de mejoramiento de elaboración de miel y la entrega de estos árboles de quillay va a ir directamente hacia ellos”.

Rivas declaró que “esperamos seguir aumentando la entrega de estas especies y otras más, que por supuesto contribuyen al mejoramiento del proceso de producción de miel, actividad a la cual se dedican gran parte de nuestros agricultores. A lo mejor no hemos difundido ampliamente esta materia local, pero tenemos una gran producción de miel que sale al extranjero, se exporta. Por esto necesitamos contar con las condiciones adecuadas para que efectivamente se venda un buen producto”.

MANTENER NIVELES PRODUCTIVOS

Cabe mencionar que voceros de la Asociación Gremial Bases Apícolas Independientes de Chile y de la Asociación de Apicultores de Callaqui, habían acusado una baja del 50 por ciento en la producción del alimento debido a mayores costos asociados a la actividad.

Las razones de la crisis serían, según los dirigentes gremiales, los efectos del cambio climático, que ha acortado los periodos de floración en la región y disminuido la disponibilidad de alimentos para las abejas durante los últimos años, tanto a nivel local como nacional.

El presidente de la agrupación dijo en conversación con diario La Tribuna que “el polen y la miel que dan las plantas y malezas son la base de la sobrevivencia de las abejas, pero las dificultades productivas han encarecido el producto, porque si las hectáreas de cultivos con los que las abejas producen miel no tienen el recurso hídrico disponible, en los meses en los que las abejas lo necesitan, no hay néctar y no van a entregar el polen que sustenta a las abejas”. A modo de respuesta frente a los problemas que aquejan a los trabajadores del rubro apícola, también se creó el Movimiento Nacional de Apicultores de Chile (Monachi A.G.), con el fin de asegurar también la alimentación a futuro.