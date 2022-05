Familias de Huépil reclaman porque llevan más de un año esperando la entrega de sus hogares

A pesar de haber pedido prórrogas para extender los plazos de entrega, desde la Entidad de Gestión Inmobiliaria no han entregado opciones provisorias a las familias afectadas.

Atrasos en la entrega de viviendas sociales acusaron desde el Comité Villa España, cuyos beneficiarios acusaron fallas en el cumplimiento de plazos, que ha obligado a algunas personas a vivir de allegadas en otras casas debido al retraso del proyecto habitacional.

La socia del Comité Villa España, Keili Cuanaqueo, contó a diario La Tribuna que “el mes pasado, tuvimos una reunión con el alcalde Jaime Veloso, con tres socios presentes y antes de eso nuestra directiva tuvo una reunión con el alcalde y la delegada provincial del Serviu”. Cuanaqueo dijo que “ella (la delegada) se había comprometido a que los socios del comité firmáramos la escritura a más tardar la primera semana de mayo, pero ya va a pasar el mes y aún no sabemos qué va a pasar”. La vocera del comité explicó que “al parecer aún falta que los abogados del Serviu, la EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria) y la constructora se reúnan para ver la escritura y hoy como socios fuimos a pararnos afuera de la obra. Gente del Serviu fue a hablar con nosotros y nos dijeron que hoy darán el pase a las obras para que el proyecto avance a pre-recepción y podamos firmar escritura”. Keili Cuanaqueo agregó que, “hoy conseguimos obtener un número directamente con ellos, porque la gente de EGIS está toda con licencia y no hay reemplazo para esas personas, supuestamente estaban trabajando hace meses y ahora resulta que no hay EGIS”.

VECINOS TENDRÍAN COMPLICACIONES HABITACIONALES POR EL RETRASO

La dirigente del Comité Villa España dijo que “el alcalde ha tenido reuniones con los dirigentes del comité pero no ha querido dar una fecha de entrega, porque como ya han entregado dos fechas que no han cumplido, no quiere decirnos nada porque él quedaría mal cuando el Serviu y la EGIS no cumplen”.

Cuanaqueo indicó que, además “tenemos vecinos que en este momento están en Santiago, que como las casas se entregaban el siete de abril renunciaron a su trabajo y que en este momento están cesantes y de allegados”. Keili Cuanaqueo contó que “incluso hay adultos mayores, de alrededor de 80 años, que están viviendo de allegados en alguna parte porque los echaron de las poblaciones donde se encontraban y que a fines de este mes tienen que entregar sus casas porque fueron vendidas”. El caso se da por lo menos para “80 personas del comité, porque todo el mundo arrienda. Incluso hay gente que falleció esperando sus casas, gente que está mal, discapacitada, pero aun así no parece que entendieran el problema que enfrentamos”, dijo Cuanaqueo.

La vocera de la agrupación agregó que “tampoco nos han dado soluciones, ni una sede o algo provisorio para que estemos un tiempo, antes había un proyecto para el cual las familias tenían que tener una cierta cantidad de puntos”. Keili Cuanaqueo criticó el hecho de que “el beneficio demoraba dos meses en aprobarse y no lo quisieron, porque como supuestamente las casas se entregaban en abril y las postulaciones se abrieron para postular en diciembre, no iba a servir”. “Aún no sabemos si hay esperanza de que se avance en el proyecto y recién hoy nos informarían sobre el avance del proyecto”, dijo la representante del Comité Villa España. Ya en febrero, diario La Tribuna se había trasladado hasta Huépil, donde los vecinos del comité habían manifestado su descontento en una marcha realizada desde la plaza hasta la alcaldía, en señal de protesta por el retraso en la entrega de las viviendas de la villa. Ya ahí, Keilin Cuanaqueo había dicho a diario La Tribuna que “hace más de un año nos dijeron que las casas iban a ser entregadas en junio, pero desde ahí ya ha habido cuatro o cinco prórrogas que nos están pidiendo: en diciembre del año pasado nos pidieron una prórroga de 45 días, donde iban a solucionar temas administrativos y hace tiempo nos dicen lo mismo pero no hay soluciones ni fechas”.

LA SITUACIÓN NO MEJORA A MÁS DE TRES MESES DE MANIFESTACIONES

En la primera convocatoria realizada por el Comité Villa España, la misma dirigente explicó que otro de los problemas que enfrentaban era el de conseguir arriendos en la comuna: “Están muy escasos, muchos de los que arrendaban en el sector estaban esperando estas casas y tienen hijos y no saben qué hacer ni dónde ir, quedarían en la calle”.

Con motivo de la misma instancia, a comienzos de este año, el alcalde subrogante de Tucapel, Francisco Dueñas, contó a diario La Tribuna que “el Comité Villa España estuvo alrededor de ocho años con iniciativas para lograr el subsidio habitacional, que se logró el 2018, beneficiando a más de 300 personas”. Dueñas continuó diciendo que “el año 2019 se iniciaron las obras, dándose una serie de prórrogas por parte de la EGIS hacia la empresa constructora, con obras que tienen un avance de cerca del 95 por ciento”. En febrero de 2021 la constructora pidió una prórroga de 60 días a las familias que se verían beneficiadas con el complejo, sin embargo aún no entregan el inmueble. En tanto, al cierre de esta edición, aún no era posible contactar al alcalde de Tucapel, Jaime Veloso para abordar esta situación que complica a familias de su comuna.