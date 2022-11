Con turnos éticos atención primaria se suma hoy a paro nacional en Los Ángeles

Fuente: Confusam.cl

Luego de que el acuerdo entre el Parlamento y el Gobierno de Chile fijará en 10 mil pesos el per cápita basal de salud primaria, es decir, el presupuesto mensual por usuario inscrito en consultorio para el 2023, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) hizo un llamado de paralización dentro de todo el territorio nacional para este martes 15 de noviembre.

De acuerdo con su declaración pública: “Si bien se aprecia un avance en torno a la cifra original del aumento per cápita de salud primaria, la nueva propuesta planteada por parte del Ejecutivo sigue siendo una cifra que no representa todavía el verdadero aumento de los costos y la inflación asociada al ejercicio del año 2022 la cual según el banco Central se proyecta en 12 %”.

“El recurso principal de la salud primaria es el personal de salud y entendiendo que el ejecutivo focaliza el gasto, podemos apreciar que se está desprotegiendo a las y los trabajadores que son lo más importante, pues el aumento per cápita será insuficiente para cubrir el enorme aumento de gasto de insumos, medicamentos y mantenimiento de la infraestructura y conjuntamente solventar la dotación de funcionarios necesarios para sacar adelante los programas y tareas más esenciales de salud municipal pensando siempre en los usuarios del sistema”, agrega el documento.

Por su parte, la presidenta nacional de la Confusam, Gabriela Flores, manifestó que: “Como organización nos sentimos decepcionados y traicionados por un Gobierno que en campaña nos prometió otra cosa. El presupuesto que propone el Ejecutivo es mentiroso y eso la ciudadanía y los parlamentarios lo deben saber, porque se realizó basándose en un inflactor del 6 por ciento cuando según el Banco Central se debería proyectar en 12 por ciento para fin de año”.

“Actualmente el per cápita tiene un valor de $9.048 (2022), si le aplicamos la inflación estimada del año (12 %), este valor debería llegar, el año 2023, a $10.134, ello solo para recuperar el poder adquisitivo por el alza del costo de la vida del año 2022, en vez de ello Hacienda entrega una propuesta de apenas $9.718. En términos reales, un retroceso considerable del poder adquisitivo del per cápita para los Cesfam”, complementó.

UNA VISIÓN ANGELINA

Para obtener una visión local de la situación, diario La Tribuna tomó contacto con Erik Valenzuela, presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Los Ángeles, quien destacó los motivos de la paralización que se origina a lo largo de todo el territorio nacional.

“Esto es por motivo del bajo presupuesto que tiene la atención primaria con el famoso per cápita. Si bien es cierto se logró mejorar los 100 pesos que iba a entregar el Gobierno en un principio y además se llegó a un acuerdo entre el parlamento de subirlo hasta 10 mil, esto está muy por debajo de lo que realmente se necesita en la Atención Primaria para cubrir sus necesidades que son insumos, materiales, apoyo de personal, todo eso está contenido en el per cápita, por lo tanto, es muy bajo”, expresó.

Valenzuela no pasó por alto la situación de los usuarios y, por lo mismo, destacó que: “Tal como ha sido en años anteriores, se mantendrán los turnos éticos para ver toda la contingencia que pueda ocurrir en el minuto”. No obstante, el llamado por su parte es a que “la comunidad no concurra a los centros de salud si no es estrictamente necesario. Recordar que los centros de salud, Cesfam o Consultorio – como la gente lo llama – no son servicios de urgencias, pero sí recordar que los servicios de urgencia que están después de las 17.00 horas estarán trabajando en forma normal”.

Finalmente, la paralización convocada por la Confusam, agrupación que reúne a más de 50 mil trabajadores y trabajadoras de la salud municipal, se extenderá por las próximas 24 horas buscando que su principal petición “un aumento de los 10.135 pesos” sea tomada en cuenta por las autoridades del país. De lo contrario, no descartan continuar con esta manifestación pacífica.

