Chilenos triplican consumo calórico durante Fiestas Patrias

Falta poco tiempo para que comiencen las celebraciones dieciocheras y bien lo sabe la capital provincial de Biobío que inaugurará su Ramada Oficial 2022 en los próximos días, luego de dos años de pandemia que obligaron a suspender esta tradicional actividad en Los Ángeles al igual que en el resto del país.

Tanto en fondas como ramadas existe una amplia oferta gastronómica, que nos puede hacer ganar más de un par de kilos, dada la gran cantidad de alimentos que se pueden encontrar, desde asados, anticuchos y choripanes, hasta los más que conocidos terremotos.

Sin embargo, estos manjares que son degustados con algarabía por los paladares chilenos vienen acompañados de considerables cantidades de calorías que repercuten en la salud de los consumidores en el corto y largo plazo.

PALABRAS DE UNA EXPERTA

Por lo mismo, diario La Tribuna tomó contacto con Solange Franco, nutricionista coordinadora de la Unidad de Alimentación del área clínica del Hospital de Los Ángeles, quien entregó sus recomendaciones para tener una visión saludable antes de empezar las celebraciones patrias.

“Es importante que no nos olvidemos de nuestra alimentación en estas festividades. Recordar que son cuatro días en los que podemos distribuir de forma un poco más equilibrada el consumo de los alimentos que son típicos de estas celebraciones”, comenzó comentando la profesional.

Una palabra en la que hizo especial hincapié la nutricionista, fue en “equilibrar” el consumo de calorías, de esta forma no se alterará demasiado la dieta habitual de las personas. “Por ejemplo, si vamos a comer un día empanadas, ese día idealmente no suma un choripán. Tratar de distribuir, tenemos cuatro días así que podemos equilibrar”, señaló.

Otro de los puntos relevantes que remarcó Solange, fue no alterar el reloj biológico con las horas de comida. “Lo otro importante igual es no saltarse el horario de comida (…) Idealmente mantener un desayuno, un almuerzo y una once adecuados, con tal de no llegar a un solo horario alimentación donde, quizás, agreguemos más calorías de lo que corresponde por estar con un poco más de apetito”, expresó.

LOS TERREMOTOS

Por otra parte, la nutricionista se refirió al consumo de alcohol que se suele ver aumentado entre los ciudadanos durante las celebraciones patrias. “En el caso de que se vaya a consumir algún trago típico, como es el terremoto, tratar de que no sea acompañado de alimentos muy calóricos o con muchos carbohidratos, sino que consumirlo, por ejemplo, con una ingesta más de proteínas un asado”, detalló.

“La idea es equilibrar, la palabra siempre va a ser equilibrar. Si consumo alcohol que sea de forma mesurada, agregando proteínas, y evitando, en ese momento, la ingesta de cereales, farináceos o masas”, complementó.

En el mismo sentido, Solange llamó a no perder buenos hábitos como la actividad física regular, la cual ayuda en semanas como esta donde el incremento en el consumo de calorías se evidencia en aumento de entre dos a cuatro kilos en los días posteriores a las celebraciones.

“Si estamos acostumbrados de forma normal a hacer actividad física es importante mantener este hábito. Quizás no con la misma intensidad de un día de semana, pero intentar igual hacer un poco de actividad física para que esta misma ingesta que, evidentemente por las festividades va a ser un poco mayor, no se note tanto. Recordemos que en estas festividades subimos alrededor de dos a cuatro kilogramos”, explicó.

Según las estimaciones de la profesional el aumento en el consumo calórico es más que notorio entre los chilenos durante las Fiestas Patrias. “Uno debería consumir habitualmente entre 1500 a 1800 calorías diarias, es lo que se debería hacer de forma normal, pero en estas festividades se ve que uno triplica esa ingesta”, afirmó.

Finalmente, la coordinadora de la Unidad de Alimentación del área clínica del Complejo Asistencial Dr Víctor Ríos Ruiz, reiteró uno de los llamados más habituales realizados por las autoridades en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. “Lo más importante es que si van a consumir alcohol, por supuesto, no conduzcan. Tenemos que ser responsables y evitar el consumo excesivo de alcohol”, concluyó.

REVISA TAMBIÉN: