De acuerdo al estudio realizado en marzo de este año por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el país existen más de doce millones de animales con dueños (8.306.650 de perros y 4.176.029 de gatos).

Según Camila L’Huissier, veterinaria de Laika, los dueños de dichos animales contraen beneficios asociados a la salud emocional, tales como la reducción del estrés. Esta afirmación, respaldada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en su sigla en inglés) se debe a que las interacciones positivas entre humanos y sus mascotas reducen los niveles de cortisol, es decir, la hormona vinculada al estrés.

Los beneficios no acaban solo ahí, ya que, de acuerdo con la experta, las personas que tienen una mascota presentan mejores niveles de presión arterial y menor propensión a desarrollar cardiopatías. Sin ir más lejos, un estudio realizado por el Waltham Petcare Science Institute, encontró una relación positiva entre tener mascotas y la mejora en la actividad física y el estado de ánimo.

Como es bien sabido, la salud del ser humano no está completa si no se considera el bienestar mental. En ese sentido, se detalló que las mascotas juegan un rol crucial en situaciones complicadas o de tristeza sirviendo como un apoyo emocional para sus dueños. No hay que olvidar que también son seres sintientes que pueden llegar a tratar de empatizar tanto con sus pares, como con sus amos.

Finalmente, la profesional quiso destacar que el hecho de tener una mascota puede generar un impacto positivo en cualquier familia. “Incluir a una mascota en la familia trae significativos beneficios, tanto a nivel emocional como físico. Así como ellos fortalecen la salud de sus dueños, estos también deben alimentarlos y entretenerlos con los elementos adecuados para su desarrollo integral”, manifestó, Camila L’Huissier.

REVISA TAMBIÉN: