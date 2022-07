Iniciando el mes de julio las cifras que evidencia la pandemia dentro de Biobío no hacen más que preocupar a las autoridades que siguen haciendo esfuerzos por llamar al autocuidado. No obstante, a pesar de mantener las medidas de prevención la provincia de Biobío parece no mejorar, evidenciando en los últimos días 161 casos nuevos y 671 casos activos de Covid-19.

Dentro de las comunas que lideran las cifras se encuentran Los Ángeles, con 86 casos nuevos y 428 casos activos, Cabrero, con 20 casos nuevos y 60 casos activos, y Yumbel, con 13 casos nuevos y 43 casos activos. En el extremo opuesto, es decir, las localidades que registran los números más bajos son Quilaco, con un caso nuevo y un caso activo, y Alto Biobío, con cero casos nuevos y dos casos activos de Covid-19.

LA REGIÓN NO BAJA DE LOS CUATRO MIL ACTIVOS

Si la situación de la provincia es preocupante, el panorama regional lo es aún más. De acuerdo al último balance Covid entregado por la Seremi de Salud, la región del Biobío contabiliza 1.126 casos nuevos, 4.123 casos activos y un total de 385.843 casos acumulados desde que comenzó la pandemia.

De igual forma, se registra un total de 3.660 fallecimientos confirmados por causas asociadas al coronavirus y 679 casos probables, por lo que, la región registra un total de 4.339 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En otros datos relevantes, las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Concepción, con 394,8 casos activos, Arauco, con 343,9 casos, y Tomé, con 333,7 casos activos.

A su vez, a nivel regional las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 940, seguida de la capital provincial de Biobío Los Ángeles, con 428, y Talcahuano, con 413 casos activos.

Finalmente, según el documento se detalla que: “En materia de testeo, la región registró 4.877 PCR informados, con 731 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 16,26%; mientras que en materia de aislamiento 185 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 73% de ocupación”.

