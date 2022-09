Comienzan los diez días de luto en Inglaterra por la muerte de la Reina Isabel II

Imagen de archivo de la reina Isabel II. EFE/EPA/WILL OLIVER

Un 21 de abril de 1926 nació en el barrio londinense de Mayfair la primera hija del matrimonio compuesto por los duques de York, Rey Jorge VI junto a su esposa Isabel Bowes-Lyon. La primogénita, quien era conocida en ese entonces como Elizabeth, pasaría a ser coronada como la Reina Isabel II el 2 de junio de 1953, a la edad de 27 años.

No obstante, Elizabeth, la mayor de las dos únicas hijas de la pareja, se convirtió en heredera al trono solo cuando su tío Eduardo VIII tomó la decisión de abdicar, al ceder la soberanía sobre su reino, para contraer matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson, la duquesa de Windsor.

El reinado de Isabel II estuvo acompañado, en gran parte, por su esposo, el duque de Edimburgo (1921-2021), con quien contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1947, y con quien también tuvo cuatro hijos, Eduardo, Andrés, Ana y Carlos.

En 2022, la reina más longeva en la historia de Inglaterra, consolidó 70 años ininterrumpidos de mandato de la corona inglesa, los que llegaron a su fin este jueves 08 de septiembre, cuando a la edad de 96 años, falleció en el castillo de Balmoral (Escocia) dejando atrás un imborrable legado en cada una de las generaciones que le preceden.

THE LONDON BRIDGE IS DOWN

La muerte de Isabel II fue anunciada a la Primera Ministra a través de la frase The London Bridge is down (El Puente de Londres se ha derrumbado), lo que dio inicio a un completo protocolo establecido por el gobierno londinense y que fue preparado hace más de cinco años.

Siguiendo la línea de ruta, su hijo mayor, el Rey Carlos III será proclamado oficialmente como Rey a las 10:00 horas de este primer día de luto. De esta forma, se da paso al segundo día de protocolo, que comprende el transporte del féretro desde Balmoral hasta Londres donde será recibido por la Primera Ministra y los miembros del Gabinete. Este viaje será realizado a través de un tren real denominado Unicornio, y en el caso de no ser posible dicha acción, será transportada por vía aérea.

Llegado el tercer día, Carlos III recibirá las condolencias oficiales en Londres, específicamente, en el sector de Westminster, mismo lugar donde se dará inicio a su recorrido por el Reino Unido, el cual comprende Escocia, Irlanda del Norte, entre otras localidades.

Durante los siguientes días, se realizará la procesión del féretro real desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, la sede del Gobierno inglés. Una vez en el lugar se realizará una ceremonia religiosa que concluirá dando paso a los tres días en que la Reina será velada por sus compatriotas.

El décimo día se iniciará la procesión hasta la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, ubicación en que se le dará el último adiós a Elizabeth. Finalmente, se hará un velorio al lado de su marido, el príncipe Felipe, que murió en abril de 2021 y que ahora será transportado desde la cripta real hasta la tumba familiar de la realeza británica.

SU PASO POR CHILE

En 1968, el ex Presidente Eduardo Frei invitó a la Reina Isabel II a visitar el territorio chileno, invitación que fue correspondida por su Majestad con una visita que se concretó el 11 de noviembre del mismo año.

Durante la ocasión la monarca se hospedó en el Hotel Carrera, producto de que el Palacio Cousiño (conocido por recibir a las celebridades de esa época) había sufrido un incendio, días antes del arribo. Sin embargo, aquel incidente no fue impedimento para que Isabel II se maravillara con Chile.

Entre los momentos más destacados, la Reina visitó el monumento de Bernardo O’Higgins, el Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Plaza de la Constitución y el Estadio Nacional, mismo lugar donde presenció un encuentro de fútbol profesional entre las escuadras de Universidad de Chile y Universidad Católica (0-0).

Finalmente, Isabel II, en compañía de su esposo, concluyeron su única visita al país un 18 de noviembre de 1968, no sin antes dejar uno de los regalos más preciados por el Gobierno de Chile, un Ford Galaxie 500 del año, conocido, hasta el día de hoy, como el Auto Presidencial.

REVISA TAMBIÉN: