Ex constituyente Luis Barceló: “Concuerdo con la premisa de aprobar para reformar”

“En cada día que pasa, la opción Apruebo, a consecuencia de una mayor información ciudadana, va ganando adherentes. La gente está leyendo el proyecto constitucional, se da cuenta que ahí hay cosas que se están estableciendo que son verdaderamente buenas para el ciudadano común y corriente, y eso es lo que les importa”.

Las declaraciones pertenecen a Luis Barceló Amado, abogado y ex convencional constituyente por el Distrito 21, quien fue el invitado al programa “+Constitución: No te restes, súmate informado” el viernes 12 de agosto a través de radio San Cristóbal y diario La Tribuna.

El también ex gobernador de la provincia de Biobío se refirió a diversos aspectos de contingencia en torno al proceso constitucional, que contempla el próximo 4 de septiembre un plebiscito de salida.

Respecto al acuerdo materializado entre partidos políticos del oficialismo para reformar en el Congreso la nueva Constitución, en caso que gane la opción Apruebo, se mostró partidario de esta instancia y de “aprobar para reformar”.

“Concuerdo con la premisa de ‘aprobar para reformar’. Creo que se obtuvo un buen texto constitucional, pero que genera algunas ambigüedades y dudas en algunos temas específicos. De manera que todo lo que sirva para aclarar y dilucidar dudas me parece muy positivo. Eso es lo que hace este acuerdo que suscribieron varios partidos políticos de la centroizquierda”. A su juicio, este acuerdo político suscrito “da más seguridades para la gente que tenga alguna duda respecto a algunas materias que van a ser decisivas para aprobar o rechazar”.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El ex convencional también analizó las distintas aristas que presenta la propuesta de Carta Magna, que será votada dentro de 19 días. “Lo que a mí me hace inclinarme por la opción Apruebo en forma decidida, es que Chile se transforma en un Estado social y democrático de derecho, como son los estados modernos”.

Lo anterior lo confirmó indicando que “ya el artículo 1 nos dice esto, y otros artículos van refrendando esa posición en materia de educación pública, vivienda y salud pública. Asimismo, el artículo 182 le da facultades al Estado para intervenir en materia económica, en la coordinación, planificación, fomento e incluso en la ejecución de empresas o infraestructura económica”.

Agregó que “el artículo 1 no tendría mucho sentido sin la existencia del artículo 182. Así es que lo que más valoro es que se transforma a Chile en un Estado social y democrático de derecho, teniendo presente fundamentalmente que el estallido que vivimos en 2019 obedece a esas causas. Es decir, carencias graves en materia de educación, salud, previsión, vivienda, y a las cuales se fueron agregando con el correr del tiempo otras demandas ciudadanas, como es el caso de la paridad; la relación de igualdad que debe haber entre hombre y mujer; los temas ecológicos de defensa del medio ambiente; y el tema del agua como un derecho humano y un activo económico que es sumamente importante en manos del Estado a través de la categoría de ser bien nacional de uso público”.

Por lo anterior, subrayó que “estoy de acuerdo con esta Constitución, y por lo cual sumando y restando, me quedo con la opción Apruebo”.

CRÍTICAS AL TEXTO

En su análisis, el ex constituyente por el distrito 21 también expuso algunas críticas al texto propuesto como nueva Constitución, en cuanto a temas que de acuerdo a su opinión debieron haberse incluido. “El Estado de Emergencia me parece fundamental que sea repuesto como tal. El estado tiene derecho a defenderse y este es un instrumento para poder enfrentar los graves desórdenes sociales”.

Luis Barceló también mencionó “algunas ambigüedades en el tema de la consulta y el consentimiento indígena. Por un lado, tenemos el artículo 66 que habla de la necesidad de la consulta indígena, lo que me parece muy bien”. No obstante, precisó que “se produce un problema en el tema del artículo 191 número 2 donde se señala que se deberá contar con el consentimiento de los pueblos indígenas en aquellos eventos que puedan afectar sus derechos constitucionales. A mí me gustaría que más que eso, diga que se va a consultar a los pueblos indígenas; es decir, que este artículo 191 número 2 sea coherente con el 66. De lo contrario, estaríamos estableciendo una categoría ciudadana, que a través de la vía de tratar de mejorar la situación de los indígenas, que es muy loable y a la cual adhiero, puedan producirse conflictos mayores en la sociedad”.

Asimismo, el ex constituyente expuso que “el Consejo de Justicia me parece que tiene que tener un cambio en cuanto a sus componentes, de manera que haya más ministros de la Corte Suprema de Justicia integrándolos y que sean derechamente la mayoría dentro de la composición”.

PLURINACIONALIDAD

Luis Barceló también tuvo comentarios en relación a la plurinacionalidad que se plantea en el texto constitucional. “Chile es plurinacional porque hay una realidad. En Chile conviven diversos pueblos y naciones. Que sea plurinacional significa la posibilidad de darle en la práctica cuotas de poder a esos pueblos. Me parece que el principio está bien planteado, así debe ser”.

Manifestó que “ellos necesitan ser reconocidos y tener cuotas de poder, no sacamos nada con decir que se les reconoce en forma simbólica, pero resulta que no tienen ninguna cuota de poder como sucede hasta ahora”.

Finalmente, sustentó su posición indicando que, respecto a establecer este concepto en la práctica, “yo no tengo inconveniente, no me parece ningún acabo de mundo como algunas personas tratan de sugerir. Esto no es más que un reconocimiento en la práctica a su existencia y a los derechos que ellos tienen”.

