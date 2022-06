“Chile es una nación”: Analista político critica concepto plurinacionalidad

La plurinacionalidad como está planteada en el borrador de la Carta Magna, llevaría a generar distinciones legales entre los distintos habitantes del país, identificando a cada persona como chilena, pero con diferentes categorías.

Un analista político dijo que la propuesta de plantear a Chile como un Estado Plurinacional, impulsada en la Convención Constituyente, podría llegar a generar diferenciaciones que debilitarían la igualdad ante la ley de los habitantes del país, de aprobarse el texto constitucional.

El analista político, Sergio Muñoz Riveros, dijo, en conversación con Radio San Cristóbal que “el 04 de septiembre estamos convocados a un plebiscito para pronunciarnos respecto del borrador de nueva constitución elaborado por la Convención Constitucional, que ya está terminando sus labores”. Muñoz Riveros indicó que “esta votación es más importante que cualquier votación presidencial o parlamentaria, porque nos vamos a pronunciar sobre el rumbo del país, y particularmente respecto de si seguiremos viviendo en democracia o no. Así de trascendente es”. “¿Cómo llegamos a esto? Lo que pasó el 2019, refiriéndome a la barbarie desatada en octubre de ese año, el estallido anti-social, la ceguera, las torpezas políticas y los malos cálculos empujaron al país a un experimento muy dudoso”, explicó Sergio Muñoz Riveros. El analista político responsabilizó al “Gobierno del Presidente Piñera y al Congreso de entonces, que frente a la revuelta y al vandalismo, consideraron que la posibilidad de paz era elaborar una nueva Constitución, poniendo todo en discusión”.

PROPUESTA SEPARATISTA

“Son muchos los motivos de inquietud y muchos los motivos para rechazar este proyecto, siendo rigurosos este texto no es propiamente un proyecto de constitución”, agregó Muñoz Riveros. El analista político dijo que “la constitución tiene que dar cabida a todas las expresiones del país, sus culturas, sensibilidades políticas y establecer las reglas de la competencia para disputar civilizadamente el poder, lo que excluye la violencia de esto”. Sergio Muñoz Riveros agregó que “lo que está circulando es más bien un programa político de los colectivos que se asociaron en la Convención, quienes se identifican con el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Octubrismo; que en su momento se llamó lista del pueblo; la izquierda indígena, que ha tenido una gran influencia y tiene 17 escaños reservados”. “Vivimos en estos momentos una gran incertidumbre sobre cómo van a ser los próximos años para nuestro país y es hora de terminar con esa incertidumbre, le ha hecho muy mal a nuestro país”, criticó Muñoz Riveros. El analista político explicó que “este intento de refundar Chile podría llevar a la eliminación del Senado, que es donde están representadas las regiones, creando una Cámara de las Regiones, con poco poder comparado con el que tendrá la Cámara de Diputados”.

Esa Cámara de Diputados, de acuerdo a Sergio Muñoz Riveros “está hecha a imagen y semejanza de la Convención, con escaños de raza, que rompen el principio de igualdad ante la ley, introduciendo un elemento racial para beneficio de quienes controlan la Convención”. “La plurinacionalidad es lo peor que tiene este proyecto, da a entender que en Chile existen varias naciones, cuando los escolares de básica aprenden que Chile es una nación”, dijo Muñoz Riveros. El analista político dijo haberse sorprendido de que “frente a esto no haya habido una reacción vigorosa desde el mundo del derecho. Hay temor, se intenta no contradecir el “pensamiento correcto”, sin entender que es una amenaza directa al Estado-Nación que hemos construido, con más de 200 años, intentando separar al país”. Muñoz Riveros detalló que “esta plurinacionalidad llevará a que los compatriotas con ancestros indígenas llevarán una indicación en su carnet de identidad, identificándolos como chilenos, pero con su ascendencia indígena”. Sergio Muñoz Riveros ejemplificó este tipo de prácticas con el caso del “apartheid sudafricano, donde la población negra estaba marginada. La lucha de Nelson Mandela fue para terminar con esto. Aquí la nacionalidad era una sola y se plantea que es mejor separarnos”.

PLURINACIONALIDAD

“Este proyecto de constitución es un sistema de trampas. No se podría aplicar esta Carta Magna, sería el camino a un inmenso desorden en la vida nacional y ya hemos tenido suficientes como para tomar otras”, consideró el escritor chileno. El también analista político mencionó la propuesta de “establecer distintas entidades autónomas y autonomías indígenas, ¿dónde se establecerían?, ¿tendrán que salir de esos lugares no indígenas?, ¿habrá un filtro de pureza étnica?”. Muñoz Riveros comparó los lineamientos del órgano constitucional con “una bomba de tiempo. No exagero. Estamos enfrentando una situación muy conflictiva en la Araucanía y en Biobío, con grupos armados que queman, saquean, roban, extorsionan y amenazan”. “Hay siete alcaldes amenazados de muerte, en Temucucui no entra el Estado y las leyes chilenas no valen. ¿Cuántos Temucucui vamos a tener que aceptar para aprender lo equivocado que ha sido el camino y lo peligrosa que es esta propuesta, con otros sistemas de justicia?