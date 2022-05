Convención en Simple: Sistemas de Gobierno y los errores de las propuestas actuales

De cambiarse el sistema político indirecto, los parlamentarios serían los que, a través de su representatividad, designarían al Presidente de la República.

En el capítulo cinco del podcast Convención en Simple, iniciativa organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, el director ejecutivo de la organización Pacto Social explicó las implicancias de un eventual cambio de sistema político para la gobernabilidad y descentralización del país, de aprobarse el proyecto de Carta Magna.

El abogado y director ejecutivo de la organización Pacto Social, Alejandro Fernández, explicó en la conversación que “a nivel constitucional podemos encontrar tres poderes del Estado: el poder judicial, el ejecutivo y el Congreso y al hablar de sistema político nos referimos a la interacción entre el Presidente y el Congreso”. Fernández indicó que “ese último punto es el más importante, por dos factores, la ejecución de los programas de gobierno por parte de los Gobiernos, que cumplan su periodo presidencial completo y que si van a hacer una reforma a las pensiones, la puedan aprobar e implementar”. El director de Pacto Social continuó su explicación ejemplificando que: “si el gobierno no puede gobernar, no pueden hacer la reforma a las pensiones”. El abogado dijo que el caso de Chile en gobernabilidad es excepcional a nivel latinoamericano: “en Chile estamos “mal acostumbrados”, a que desde el 90 hasta ahora todos los presidentes terminan su periodo completo, una excepción si uno mira al resto de Latinoamérica”.

DESEQUILIBRIOS POLÍTICOS CAMBIARÍAN LA ESTABILIDAD CHILENA

Lo anterior se relaciona, según el director ejecutivo de la organización Pacto Social “con un Gobierno y un Congreso bien hecho, lo que a su vez implica una buena distribución del poder, en caso de que esto no se cumpla pasa lo que sucede en Venezuela o en Cuba, donde realmente no hay democracia ni contrapesos del poder”. Dichas características permiten “tener un equilibrio, donde se tiene a un gobierno eficaz, capaz de cumplir con su programa y un contrapeso que permita gobernar, que es lo que pasó con Piñera, quiso impulsar reformas y el Congreso no las permitió”, explicó Fernández. Sobre los distintos sistemas de gobierno, Alejandro Fernández indicó que “estamos acostumbrados a los sistemas presidenciales, de hecho desde que Chile es República tenemos este sistema y no el parlamentario, que es con el que podríamos compararlo”. En el caso presidencial “son las personas quienes eligen al Presidente, que es como se votó a Boric, en el caso parlamentario, son los parlamentarios quienes eligen al presidente, es un sistema indirecto”.

En los sistemas parlamentarios, el abogado explicó que “el Presidente depende de la confianza del Congreso y pueden sacarlo cuando quieran”. Respecto a otros tipos de sistema, Fernández explicó que “se da una mezcla de estos dos, y es aquí donde se dificulta el cómo implementar ambos para que haya gobernabilidad y funcione, siempre buscando un mecanismo de contrapeso entre el Congreso, el Gobierno y otras instituciones, de eso se tratan las Constituciones, de crear poder y de limitar el mismo”. Sobre las atribuciones y características de estos poderes, el director ejecutivo de Pacto Social dijo que “el principal creador de leyes es el Presidente, al tener más atribuciones para esto porque los proyectos de ley más importantes solamente los puede presentar el Presidente”. El representante de la Moneda “es también el que decide la urgencia de las discusiones sobre las propuestas de ley y el que puede, después de que se redacta y aprueba una ley en el Congreso, vetar o rechazar esa ley antes de que se promulgue, aunque el Congreso puede insistir si tiene los dos tercios”, indicó el vocero de la organización.

CAMBIO A UNICAMERALISMO PROFUNDIZARÍA LA CENTRALIZACIÓN

Sobre la bicameralidad chilena, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores manifestó: “La experiencia de la unicameralidad, por ejemplo, en el caso de Perú, demuestra que no es positiva, las leyes son poco reflexionadas, hay muchos errores técnicos, que es lo que está pasando con la Convención”, dijo Fernández. Respecto a este último caso nacional, Alejandro Fernández dijo que “si existiera otra cámara que revisara estas leyes, se podría garantizar su calidad”. También sobre los principios de paridad y plurinacionalidad el vocero de la organización Pacto Social dijo que “hoy la Cámara de Diputados no tiene esas reglas, pero el ejemplo es igual que en la Convención: mitad de hombres, mitad de mujeres y en el caso de la plurinacionalidad hay escaños reservados para pueblos originarios”. En el caso de los puestos exclusivos para descendientes de pueblos originarios “tendría que haber por lo menos 11 escaños reservados. La Convención de hecho es un ejemplo de esta aspiración y del unicameralismo”, explicó Fernández. El Senado, bajo este eventual proyecto de Sistema Político, “desaparecería, creándose esta Cámara de las Regiones, generando un bicameralismo asimétrico, donde la Cámara de Diputados tendría las principales facultades para hacer leyes”. Con la Cámara de Las Regiones “se excluye la voz de las regiones, en el Senado se equilibra esta presencia, o al menos así tiene que ser, se da un sano equilibrio”.