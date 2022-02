Gobierno Regional: Los beneficios y mecanismos para su implementación

El sistema político que defina en la comisión encargada de dicho ítem en la Convención deberá permitir mantener la gobernabilidad del territorio, así como superar crisis sin poner en riesgo la institucionalidad del país.

Mayores atribuciones podrían tener los gobernadores regionales gracias a la propuesta aprobada en la Convención Constitucional que declararía a Chile como un Estado Regional, según lo explicaron un constituyente del Distrito 21 y el director de Asuntos Públicos de Observa Biobío.

De aprobarse el texto, la medida resolvería problemáticas internas de los distintos territorios de manera más rápida, aunque el traspaso de dichas herramientas podría no manifestarse de manera inmediata.

Al respecto, el convencional constituyente por el Distrito 21, Javier Fuchslocher, recalcó que “aunque hay artículos de la propuesta por revisar, la declaración del Estado Regional ya se aprobó. Es importante señalar que un Estado Regional no hace perder a Chile la unidad territorial y su indivisibilidad, lo que genera un proceso intermedio entre un Estado Federal, con autonomía total, y un Estado Unitario, que lo que tenemos hoy”.

Fuchslocher agregó que “desde la perspectiva de Biobío, varios autores han señalado la necesidad de descentralizar la administración y desconcentrar el poder de Santiago. Lo que hace la propuesta es generar un espacio intermedio que permite a la región tomar decisiones de una manera más autónoma respecto de lo hecho por el poder central. Eso es bueno porque establece la entrega de más atribuciones a los gobernadores regionales, dándoles autonomía para resolver temas emergentes, lo que va en línea del espíritu de la descentralización efectiva, que no es solamente un enunciado sino que se tiene que materializar en la nueva Constitución”.

GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS

El representante del Distrito 21 añadió que “esta propuesta está muy ligada a la Comisión de Sistema Político, por lo que debemos esperar el resultado en este ítem. Gran parte del proceso de descentralización y de equilibrio de poder del Estado Central está en la forma que tendremos un sistema político que dialogue con la descentralización”.

Sostuvo que aunque todavía se están desarrollando las conversaciones en esa comisión, “la votación del otro día marca un antes y un después de esas conversaciones porque hay una propuesta escrita de Estado Regional. Ahora hay que ver cómo dialogan ambas y cómo contribuyen a conformar un Estado que permita dar gobernabilidad y superar las crisis de manera más rápida sin poner en riesgo la institucionalidad y cómo eso dialoga con la descentralización propia que cada una de las regiones va a tener”.

Javier Fuchslocher dijo que “los que venimos de regiones, y gran parte de la Comisión de Forma de Estado, está compuesta por convencionales de regiones y lo que esperamos es una descentralización que permita mayores grados de autonomía a los Gobiernos Regionales, para satisfacer de manera mucho más rápida las necesidades de la región, manteniendo a su vez la gobernabilidad del país, tomando decisiones claves para el bienestar de la gente, sin esperar que se decida en Santiago por personas que no conocen las características de la región. Son las autoridades locales, desde los municipios hasta los gobernadores regionales, quienes tienen las competencias y el conocimiento de base para tomar decisiones de forma oportuna”.

El director de Asuntos Públicos de Observa Biobío y director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, dijo a Diario La Tribuna que “el Estado Regional es una forma de organización territorial distinta al Estado Centralizado o Unitario que tenemos nosotros”.

Precisó que se trata de “una especie de mixtura entre el Estado Unitario y el Estado Federal, que se aplica en distintas partes del mundo, aunque seguramente uno de los modelos más interesantes es el Estado Federal Español, que lo que debería traer, como característica más novedosa para las regiones, la autonomía de los recursos naturales o sobre ciertas decisiones que se toman en su territorio, entregándole esa autonomía a los territorios autónomos, que serían nuestras regiones, lo que sería la principal diferencia del Estado como lo conocemos ahora”.

Serrano indicó que, sin embargo, “estos traspasos de autonomía podrían cambiar en la práctica, porque una cosa es cómo se escriba y otra cómo se vaya dando y puede tomar su tiempo, en el caso español se demoraron más de 20 años”.

NUEVO ORDEN

El académico de la Universidad San Sebastián explicó que “la estructura de esta autonomía siempre varía, y no todos se darán al mismo tiempo ni serán iguales en todas las regiones. Es un trabajo largo pero, por ejemplo, la Región del Biobío podría aplicar sus propios impuestos sobre recursos naturales o definir un presupuesto y en qué se va a gastar de manera autónoma y no enviar los recursos al Gobierno Central para que los distribuya, a diferencia de ahora que cada ítem de gasto va mucho más determinado. Suena bien interesante pero para mantener un flujo constante como se da hoy es importante mantener una estructura y un ordenamiento”. En materia de gobierno regional, Lucas Serrano dijo que “las autoridades regionales podrían tener mayor autonomía, a través del gobernador regional y Biobío podría disfrutar de ciertos beneficios considerando sus características, pero todo lo anterior no significará nada sin saber antes las competencias y la estructura que se replicará en los otros Estados Regionales, de manera que realmente los beneficie”.