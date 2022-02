Constituyente del Distrito 21 por rechazo a IPN "Primero Las Víctimas": "no hay justicia, reparación ni apoyo"

La convencional constituyente del Distrito 21, Paulina Veloso, dijo a Diario La Tribuna que “nos estamos dando cuenta de que una parte de la Convención está haciendo oídos sordos a las distintas Iniciativas Populares de Norma, es decir, la voz de la ciudadanía, lo que es un grave error y lo que ha llevado a que esa misma ciudadanía tenga un sentimiento de desconfianza sobre los resultados del proceso constituyente, porque no se está escuchando a las personas, se dijo que la participación popular era importante, nosotros nos hicimos parte de eso, fomentándola, ayudando a que la ciudadanía pudiera participar y patrocinar distintas iniciativas populares de norma y luego vemos que esto no sirvió de nada”.

Veloso dijo que el rechazo “nos deja sentimientos de frustración y de rabia, porque esto obedece a una realidad que englobaba a todas las víctimas de la delincuencia y de la violencia a nivel país, de ahí la gravedad de que este tema no se haya tomado con la relevancia que tiene y más aún con el nivel de violencia que estamos viviendo hoy en nuestro país”. La representante del distrito en la Convención agregó que “cuando hablamos de la defensa de los afectados por los crímenes no se trata de ser sectario, si no que defendemos también la cotidianeidad, porque cuando se realizan estas marchas, los pequeños comerciantes son los principales afectados y se ve que una iniciativa como esta los habría respaldado en esas situaciones, porque son los pequeños emprendedores que salen perjudicados de las marchas de octubre, por ejemplo, y no hay justicia, reparación ni apoyo para ayudarlos a levantarse después de que sufren estos atentados delincuenciales”.

Paulina Veloso dijo que “este sigue siendo un tema que nos preocupa mucho y que vamos a seguir poniendo en el tapete porque la violencia está desatada en nuestro país de norte a sur, no es algo que se circunscriba a ciertas regiones o territorios”