Erede 2020, Sergio Giacaman: “Biobío es la Región del Futuro”

El Encuentro Regional de Empresas o Erede llegó a su fin en la versión 2020, una distinta a todas las anteriores, pues estamos en pandemia.



Pese a ello, todo fue un éxito y, como antes, se logró el objetivo de ser el punto de encuentro entre el mundo político y el privado, buscando siempre un mejor desarrollo para la Región del Biobío.



De hecho, las palabras en la segunda y jornada final del intendente del Biobío, Sergio Giacaman y del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno sirvieron para eso, para ver cómo se trabajará entre estos dos mundos en post de la reactivación económica local y desde aquí apoyar la nacional.



SERGIO GIACAMAN



El máximo representante del Presidente Piñera en la Región abrió los fuegos en la jornada de cierre y fue claro, Biobío es la región del futuro.

En su presentación habló de cómo se ha enfrentado la pandemia, de la violencia rural y del futuro económico.



Tras presentar los números relacionados con el Covid, Giacaman resaltó que Biobío es “una de las regiones con mayor porcentaje de pacientes recuperados, lo que se debe en gran parte a la calidad y compromiso de nuestros profesionales y técnicos de la salud. Es cierto, somos aún un paciente enfermo; pero un paciente con ánimo y buen pronóstico”.



En cuanto a la vida y todo lo que hemos vivido, el intendente dijo que “nuestra región encarnó la palabra resiliencia siglos antes de que se acuñara el concepto. Nuestro desafío es que esta nueva amenaza sobre Chile y el mundo, nos empuje desde el Biobío a unirnos para construir una sociedad más humana, justa, sin complejos, que sueñe y haga”.



En este sentido dijo que “como tantas otras veces a lo largo de su historia, nuestra región está llamada a ser líder, y a ser un aporte decisivo para que Chile pueda superar esta crisis. Nuestro problema no es Santiago, sino cómo Bío Bío aborda las dificultades como equipo, con convicción, sin depender de otros”.



VIOLENCIA RURAL



Uno de los temas centrales que se viven en la región, más allá de la coyuntura sanitaria y económica es la deuda histórica con la Nación Mapuche y como esta ha sido manipulada.



Así, Giacaman dijo que “uno de los más importantes es fortalecer el diálogo con el pueblo mapuche, con el que tenemos deudas, las que sin duda debemos abordar”.



En este sentido fue claro y separó las aguas: “Es muy importante que estas materias no se confundan con el accionar de un grupo de terroristas y delincuentes, asociados al robo de madera y el narcotráfico, que desde hace más de dos décadas pretenden camuflar sus actos delictivos bajo una causa justa, dejando una huella de dolor y daño, destruyendo hogares, fuentes de trabajo y cobrando incluso vidas humanas”.



REACTIVACIÓN



En este tema el intendente del Biobío se refirió a las inversiones con un plan millonario para la reactivación económica.



“Este Plan en nuestra región considera una inversión pública y privada de US$ 4.142 millones de dólares, que busca generar 142 mil empleos mediante distintas obras que se implementarán en nuestras 3 provincias”, dijo la autoridad.



A esto, agregó se debe sumar “la cartera de proyectos del FNDR, entre bases y ejecución, por un monto de $168.682 millones”.



Las palabras de Giacaman en cuanto a las inversiones fueron ratificadas en la intervención del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno quien repasó los llamados “proyectos listados”.



Así Moreno dijo que entre 2020 y 2022 se considera un presupuesto de 663 millones de dólares con más de 160 proyectos para Biobío, lo que implica que existirá un aumento del 58 por ciento respecto a la primera mitad del gobierno de Piñera, siendo así, la región con más aumento para la segunda mitad.



ÁLVARO VARGAS LLOSA



El cierre de Erade 2020, antes del análisis del panel de expertos, fue responsabilidad del analista internacional y periodista, Álvaro Vargas Llosa.

El experto realizó un completo análisis de Latinoamérica en una cátedra de política comparada donde habló de populismo, el impacto del Covid y las consecuencias que esta enfermedad tendrá en la economía de cada país y a nivel de sub continente.



Para mayor información sobre lo vivido en Erade 2020, se puede visitar www.erede.cl