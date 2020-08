Norambuena valoró acuerdo entre Gobierno y gremio del transporte pero pidió que se incorpore a taxis Ejecutivos y de Turismo

Un llamado a incorporar a los taxis Ejecutivos y de Turismo al acuerdo alcanzado este viernes entre el Gobierno y el gremio de transportes, hicieron los diputados de la UDI y miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, Iván Norambuena, Javier Hernández y Juan Antonio Coloma, luego de conocer que los mencionados taxis privados quedaron excluidos de las conversaciones realizadas entre dueños de taxis colectivos, buses y transporte escolar.



Si bien los legisladores valoraron de manera positiva el bono de $350 mil para taxis básicos, taxis colectivos, buses urbanos y rurales (no Transantiago) y transporte escolar, lamentaron que no se haya invitado a la mesa de negociación a los dueños de taxis Ejecutivos y de Turismo.



“Desafortunadamente se ha excluido a los trabajadores del transporte en regiones, cuando cada región tiene una realidad y dinámica distinta. Los dueños de taxis Ejecutivos y de Turismo también se han visto afectados por la baja considerables de usuarios, lo que les ha significado una reducción considerable de sus ingresos”, subrayaron los diputado gremialistas.



Por ello, Norambuena, Hernández y Coloma solicitaron que se “incorpore al acuerdo a este segmento del gremio de transportistas, que no sólo han visto disminuidos sus ingresos por causa de las cuarentenas y la menor movilidad de las personas en las ciudades, sino también se ven enfrentados a una mayor competencia con las aplicaciones de transporte de pasajeros y ya habían sufrido pérdidas en el estallido social”.



“No nos cabe duda que el Gobierno ha hecho un esfuerzo monumental para paliar la crisis económica que ha afectado a distintos sectores, pero tampoco nos podemos olvidar de los trabajadores del transporte especialmente en regiones”, cerraron los legisladores de la UDI.