Denuncian a vecino de la comuna de Cabrero por matar a perra de un disparo

El vecino que causó la muerte del animal se habría visto afectado porque la perra mataba y comía gallinas de su propiedad.

Un hombre en Cabrero disparó y dio muerte a una perrita porque hizo un hoyo para salir de la propiedad de sus dueños y se comió una gallina.

Los afectados dijeron que a las 6:00 horas llamaron al animal, como es costumbre, para darle alimento y que esta llegó ensangrentada y agonizando, la llevaron a una clínica veterinaria, pero las lesiones eran demasiado graves, y el animal falleció.

La animalista de la comuna de Cabrero, Isabel Zaballa, dijo a Diario La Tribuna que “hoy temprano me llamó una amiga, quien me contó, llorando, que le habían disparado a una perra Akita que tenía”. Zaballa reconoció que “los animales a veces se sueltan, escapan y hacen daño y parece que el comió unos pollos a un vecino y él le disparó en la cabeza”.

UN PROBLEMA DEL SECTOR RURAL

Isabel dijo a Diario La Tribuna que, “en los sectores rurales no es raro que anden animales sueltos, que son abandonados o salen de sus casas, pero no es la forma de hacer las cosas”. La animalista reconoció que “los animales pueden hacer un daño, comiéndose animales de vecinos, pero la forma de dispararle fue muy agresiva, en la cabeza”. La animalista dijo que esto no se solucionaría solamente pagando al perro y pagando las gallinas, porque “no puede ser que, por ningún motivo, se mate a un animal a sangre fría”.

La amiga afectada, quien, por razones de seguridad no quiso decir su nombre ni entregar declaraciones a Diario La Tribuna, llamó al animal para darle de comer, pero no llegó. Salieron a buscarla y la encontraron muerta. El fiscal encargado del caso luego de denunciar estableció el pago de las gallinas y de la perra, pero Zaballa dijo que “me molesta que le pase esto, a cualquier animal, independiente de lo que haya ocurrido”.