Asoducam y Multigremial del Biobío valoraron la extensión del Estado de Excepción decretado para la Macrozona sur

A pesar de la medida tomada por el gobierno para contener la escalada de violencia, gremios consideran que la falta de atribuciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad no permiten frenar los ataques en la zona de conflicto.

Frente al anuncio entregado este martes por el Presidente Sebastián Piñera sobre la extensión del tiempo que regirá el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur del país, producto de la mantención de la violencia, voceros del gremio de camioneros y de la Multigremial del Biobío coincidieron en la importancia de no levantar el decreto hasta que se establezca mayor seguridad en el sector.

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Biobío (Asoducam Biobío), Fredy Martínez, dijo a diario La Tribuna que considera que “está muy bien que se prolongue el Estado de Emergencia por un segundo periodo de 15 días”.

De acuerdo a lo expresado por Martínez, como Asoducam “hemos pedido un Estado de Sitio, pero como se necesita que el Congreso apoye esta medida, solamente pudimos optar a un Estado de Emergencia para poder hacer frente a esta situación”.

FUERZAS ARMADAS NO PUEDEN APORTAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Respecto a las medidas contempladas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur del país, el vocero de la Asociación de Dueños de Camiones de Biobío cree que “las atribuciones de las Fuerzas Armadas están tan reducidas que no se ha logrado cambiar la situación durante el periodo que llevamos en Estado de Sitio”.

La crítica de Martínez a la manera en la que se enfrenta la contingencia en la zona de conflicto al día de hoy es que “solamente acompañan la fiscalización de Carabineros”, sin hacer uso de sus facultades para aplacar los efectos negativos de la situación.

En esa línea, el presidente de Asoducam dijo que “los militares tienen muy pocas atribuciones y libertades en el ámbito de la defensa civil, por lo que su margen de acción para generar una condición de orden en el sector es muy reducido”.

DEUDA DEL GOBIERNO CON LOS CAMIONEROS QUE TRANSITAN EL SECTOR

El vocero de la Asociación de Dueños de Camiones de Biobío agregó que “este tipo de situaciones violentas afecta y preocupa a todos los transportistas que trabajan o pasan por la Macrozona Sur, que en este caso son especialmente los del sector forestal”.

Además, Martínez dijo que lamenta el hecho de que “el ministro no se ha sentado a conversar con nosotros para tener mayores medidas que ayuden a mejorar la situación de los camioneros y otros trabajadores de la zona”.

Otra crítica de Martínez sobre la medida de protección adoptada por el gobierno consiste en la duración: “el tiempo del Estado de Excepción es muy reducido, al igual que las atribuciones militares del personal desplegado en el sector”.

El vocero de los dueños de camiones de Biobío dijo a diario La Tribuna que “el hecho de que no haya toque de queda, a pesar de la quema de camiones, no tiene sentido, y la salida de los militares a la calle no ha hecho diferencia en la situación que se vive”.

Por su parte, el vocero de Asoducam acotó que “agradecemos que se haya dictado el Estado de Sitio” como señal de apoyo a los afectados por la violencia que se vive producto del conflicto.

GREMIOS ACUSAN RESPUESTA DEL GOBIERNO NO ACORDE A LA AMENZA

El vicepresidente de la Multigremial del Biobío, Rolando Merino, dijo a diario La Tribuna que “es necesario que se mantenga el Estado de Sitio, en la medida que se tengan resultados en el control del extremismo”. El vocero de la agrupación de gremios cree que “si bien es cierto que se han efectuado detenciones, los actos de terrorismo han sido mucho más intensos y dañinos”.

Respecto a la evaluación que hace la asociación de gremios, Merino manifestó que “si las Fuerzas Armadas no salen con atribuciones en el combate al terrorismo y las medidas de Estado de Excepción no son de mayor duración, donde se requiere el compromiso político es en el Congreso porque esta es una responsabilidad del Estado y no solo del Poder Ejecutivo”.

Rolando Merino dijo a diario La Tribuna que, de no darse estas condiciones, “seguirá el terror en la Macrozona Sur, y solo pierde Chile”.