Finaliza segunda versión del programa Reactiva Tu Pyme

El programa, que ya tiene dos años de funcionamiento, ha apoyado a emprendedores de las comunas de Los Ángeles, Nacimiento, Laja, San Rosendo y Mulchén, de la Región del Biobío.

Este miércoles se desarrolló la ceremonia virtual correspondiente al cierre de la segunda versión del programa Reactiva Tu Pyme, iniciativa impulsada por CMPC y la Plataforma de Negocios IncubaUdeC de la Universidad de Concepción, en el marco de un convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.

Con el objetivo de respaldar a los emprendedores afectados por la pandemia, en 2020 nació el programa Reactiva Tu Pyme, iniciativa que se focalizó en transferir a emprendedores y emprendedoras los conocimientos y competencias para activar, mejorar y potenciar sus negocios en diversos ámbitos. Es así como el programa que ya tiene dos años de funcionamiento ha apoyado a emprendedores de las comunas de Los Ángeles, Nacimiento, Laja, San Rosendo y Mulchén, de la Región del Biobío; además de emprendedores de la localidad de Villa Mininco de la comuna de Collipulli, en La Araucanía.

Uno de los participantes de la versión 2021 de este concurso es el estilista Ricardo Vergara Rivas, emprendedor con más de una década de experiencia y actualmente, radicado en Nacimiento. “Me enteré del programa por las mismas personas que venían a atenderse a mi salón, algunos emprendedores y otras personas que trabajan en la Municipalidad que me alentaron a unirme”, cuenta Vergara.

“Al principio yo no tenía muy claro cómo iba a desarrollarse este programa, y hasta el momento, los profesionales que trabajan con nosotros nos han entregado herramientas que nos han permitido fortalecer la proyección de nuestros negocios, lo que viene a complementar lo que ya se estaba haciendo”, agrega el estilista.

Por su parte, Ela Arratia, emprendedora de Confecciones Sarai de Laja y también participante del programa, explicó que “me he dado cuenta de que puedo dar más empleo, puedo crecer, y hacer mi negocio más estable. Si no doy trabajo en mi local, puedo contratar otras personas que necesitan trabajo como las costureras de la comuna y hacer un grupo para poder funcionar, y hacer que esta labor se quede aquí en nuestra comuna”.

De Nacimiento, Silvia Marimán destacó que “yo tengo mi emprendimiento de espejos tallados a mano y para mí fueron muy importantes estas capacitaciones, y también saber que hay otras personas emprendedoras que igual están aquí luchando y combatiendo para salir adelante en estos dos años que fueron muy críticos para el mundo. Aprendimos a buscar la manera para que la gente pudiera comprar nuestros productos en plena pandemia y promocionarlos a través de WhatsApp, Facebook, y tuvimos muy buena acogida. Me fue bastante bien, a pesar de que yo sabía algo de Facebook solamente, pero con la orientación que me dieron, me abrieron los ojos a un mundo de de oportunidades para poder seguir y se van a seguir abriendo más puertas”.

Gladys Collío de Collipulli, en tanto, cuenta con una ruka de gastronomía mapuche en el cruce Mininco. Enfatizó que emprender, “sin duda alguna, es un proceso complejo, pero a la vez nos han entregado herramientas que ayudan a dar el siguiente paso en nuestros emprendimientos. Estoy muy agradecida de este programa por habernos dado la oportunidad de participar a las pequeñas emprendedoras. Fue muy bueno para mí, porque nosotros como somos del campo, a veces no tenemos mucho conocimiento en estos temas, entonces nos ayudó mucho para poder darnos a conocer”.

En tanto, el director de Desarrollo e Investigación de la UdeC, Dr. Pablo Catalán Martínez, destacó que “estamos felices de cerrar este ciclo en que hemos trabajado con 137 emprendedores y emprendedoras en virtud de un perfeccionamiento y mejoramiento, a través de una guía y mentoría a sus negocios”.

Catalán explicó que “el convenio con CMPC lleva más de dos años de implementación y cuenta con tres pilares: Investigación y Desarrollo, Desarrollo de Talentos e Innovación y Emprendimiento, pilar dentro del cual se ubica el programa Reactiva Tu Pyme”. El directivo también se dio el tiempo de “felicitar a los equipos que participaron de la gestión de este programa que nos tiene muy contentos. Gracias a todos por la confianza, por ser partícipes de un programa que estamos seguros va a contribuir en la construcción de sus capacidades y la sustentabilidad de sus empresas y emprendimientos”.

Por su parte, el Subgerente de Asuntos Corporativos de CMPC, Felipe Alveal Meza, recordó que en Chile hay alrededor de dos millones de emprendedores. “Chile es uno de los países donde más hay emprendedores en el mundo. Estamos muy contentos de apoyar a los emprendedores que trabajan día a día, colocan el hombro y están capacitándose, formándose, en el marco de esta pandemia y eso nos llena orgullo, por el hecho de que este programa fue hecho para ustedes”.

“Cuando llegó la pandemia el 2019”, continuó Alveal, “hablamos con Universidad de Concepción, ya que tenemos un convenio marco, y donde tienen una incubadora que está entre las mejores del mundo y les propusimos un programa que vaya en beneficio de los emprendedores y que propicie el desarrollo económico local. Partimos con tres comunas, ya vamos en seis y esperamos seguir creciendo. Conocemos la realidad que viven los emprendedores y sabemos que los emprendedores necesitan herramientas para reforzar lo que ya saben o para poder seguir creciendo y consolidar sus iniciativas”.