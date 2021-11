Empresarios y dirigentes se preocupan por sectores que no puedan soportar cierre anticipado del comercio

El proyecto apuntaría a mejorar las condiciones laborales de los chilenos, acomodándose a la tendencia de los trabajadores de privilegiar su tiempo libre y calidad de vida.

Como una iniciativa positiva, aunque no apta para todos los sectores del comercio catalogaron un empresario del sector turístico y el vocero de la Multigremial de Biobío, el proyecto de ley respaldado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativo al cierre de los establecimientos de comercio, con el fin de asegurar jornadas de descanso más largas para los empleados del sector a lo largo de todo Chile, debido a diferentes características de algunos sectores del comercio chileno.

El empresario turístico de Alto Biobío, Guillermo Salamanca, dijo a diario La Tribuna que “considero que todo lo que vaya en beneficio de los trabajadores es una medida que puede ser considerada positiva, sin embargo esto significaría que tendríamos que contratar a más personas y ese costo se tendría que traspasar a los clientes”.

Sin embargo, el dueño de la empresa Travel Mapu agregó que la medida “no se puede poner en marcha al día de hoy, en turismo y específicamente en transporte de turistas, que es mi rubro, hacen falta conductores, que en Alto Biobío no hay, al igual que guías turísticos, muy necesarios para esta área de trabajo”.

UNA MEDIDA QUE NO TODOS PUEDEN ADOPTAR

El dueño de la empresa de transporte de pasajeros con fines turísticos de la zona de Alto Biobío señaló “el proyecto apunta al cambio que se ha visto hoy en el trabajo, donde las personas privilegian su tiempo libre y buscan los empleos donde se ofrezcan los mejores incentivos posibles, no solamente el bono de fin de año, que ya no es suficiente, ahora se tiene que pensar en el bono de fin de mes”.

Por lo mismo, Salamanca hizo hincapié en la importancia de impulsar el proyecto desde los mismos empresarios de los gremios a los que apunta esta medida, de aprobarse un proyecto con estas características a futuro: “puede que el proyecto ayude, pero con buenos incentivos, yo por ejemplo ya no les impongo horarios a mis colaboradores, sino que planteo metas, pero no todos los rubros pueden trabajar así, de hecho en transporte los tiempos pueden no acomodarse a un horario de trabajo normal”.

Lo que preocupa al empresario turístico de Alto Biobío “es cómo puede verse afectado e incluso dañado el comercio más pequeño, que no puede darse el lujo de contratar más personal para suplir los tiempos de turnos de trabajo más cortos y que trabaja hasta más tarde, precisamente para aumentar sus ganancias”.

DAÑO A CONSUMIDORES Y TRABAJADORES POR CORTE DE HORAS

El vicepresidente de la Multigremial de Biobío, Rolando Merino, dijo que, desde la asociación consideran que “la disminución del horario impedirá a muchas personas de la posibilidad de abastecerse a través del acceso a bienes y servicios y la disminución de horario dejará fuera a muchas personas que no disponen de otro momento para abastecerse, lo que como efecto inmediato, provocará que estas personas tengan que comprar más caro, además de reducir la competencia y la capacidad del comercio de ser la actividad número uno que genera empleo”.

Además, el vocero de la asociación de gremios remarcó el hecho de que “miles de fuentes de trabajo dependen del éxito de esta actividad, pero si se llega a reducir la cadena de valor de este, también se reduce el empleo que el sector es capaz de generar para el país”.

VISIÓN DE TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

Por otra parte, la vicepresidenta provincial de Biobío de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Alejandra Barra, dijo que considera que esta “es una iniciativa totalmente positiva para la salud mental y seguridad laboral de las y los trabajadores, porque además la pandemia nos habituó a hacer nuestros trámites más temprano, lo que se ve reflejado claramente en los supermercados, donde después de las 19:00 horas nos encontramos con tiendas vacías y trabajadores que podrían estar disfrutando de sus familias, pero no pueden porque deben cumplir un horario”.

Respecto a las condiciones necesarias para llevar el proyecto a cabo, Barra dijo que “en primer lugar deben unirse las distintas voluntades y visiones para encontrar la mejor solución para los distintos sectores de la sociedad”.

Respecto a esto, la vocera de la CUT recordó “el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, que descansa en el Congreso hace un par de años, sobre el cual, gran parte de la presión que está ejerciendo el empresariado es por la imposibilidad de que la gente pueda abastecerse, pero el proyecto de 40 da solución a esta problemática y mantendría los niveles de venta e ingresos de las empresas, lo que evitaría una posible rebaja en los sueldos al acortar las horas laborales.