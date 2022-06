Vecina podría ser expulsada de proyecto habitacional tras sufrir robo de sus ahorros

La entidad patrocinante ya se contactó con la afectada, quien les entregó los antecedentes de la denuncia por el giro eventualmente fraudulento, para estudiar el caso y determinar su decisión.

Una beneficiaria del proyecto habitacional Villa España de Huépil, comuna de Tucapel, contó que un giro del que ella no fue responsable en su cuenta de ahorro ha puesto en riesgo su permanencia en el comité y sus anhelos de ver materializado su sueño de la casa propia, producto de una presunta estafa.

Yessenia Sepúlveda relató a diario La Tribuna que “estoy pasando por una situación bastante triste. Llevo 14 años en el comité habitacional Villa España de Huépil, y hace algunos días me llamó la asistente social de la EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) diciéndome que quedé fuera del comité”.

La razón de la exclusión, según Sepúlveda, fue “haber sacado ahorros de mi cuenta. Cuando me dijeron esto llamé a las personas responsables, les dije que me estafaron y retiraron fondos de mi cuenta, mostré evidencia de eso y me dijeron que iban a gestionar la situación y que me quedara tranquila”.

La vecina de Huépil incluso había sido invitada a ver el avance de la construcción de las casas. “Cuando fuimos a ver la obra le preguntaron a la directora del comité por qué yo había ido si había sido expulsada. Ella habló conmigo y me dijo que fuéramos a una reunión con Serviu para revisar mi caso”.

PRESUNTA ESTAFA

En la reunión, la beneficiaria del proyecto de viviendas sociales se encontró “con Serviu, el Departamento de Vivienda de Huépil, el abogado de la EGIS y otro integrante del comité, a quienes expusimos el caso. Serviu se negó completamente a restablecer el beneficio, porque yo había infringido la ley al hacer giro del dinero que tenía para la vivienda”.

Sepúlveda defendió su caso, asegurando que “yo no tenía giros, pero me dijeron que no había solución. Que de hecho no sabían de un caso como este en todo el país. Yo envié documentación al comité y hubo una buena disposición de parte de la directora del comité, pero no se pudo llegar a más”.

Añadió que “en la reunión con el Serviu dijeron que no se podía restituir el beneficio, porque se estaba infringiendo la ley y ya había perdido el beneficio del subsidio. En su momento le dije a la directora de Serviu que había gente que hizo giros con plata destinada a la vivienda y que la EGIS les dijo que repusieran su dinero para que no tuvieran problemas”, acusó.

“Yo salí perjudicada porque me demoré en devolver el dinero, esperando que el banco me diera la solución. Mi escritura venía en proceso y ahora estoy pagando arriendo y mantengo la ilusión de tener mi casa”, se lamentó Sepúlveda. A la par, aseguró que “postulé a esta vivienda cuando estaba embarazada del primero de mis hijos, el mayor tiene 15 años”.

La asistente social de la entidad patrocinante del proyecto habitacional, María Paz Bravo Pérez, explicó que “nosotros ya nos contactamos con la señora Yessenia y nos entregó los antecedentes de la denuncia realizada por el giro de sus ahorros, producto de una estafa, de acuerdo a lo que nos dijo”.

Bravo indicó que “el área legal ya envío toda la documentación a Serviu y el área jurídica quedó a cargo de ver qué se puede hacer en su caso y buscar una solución dentro de la normativa vigente”. La representante de la Entidad Patrocinante dijo que “ya nos pusimos en contacto con la señora Yessenia y sabe que su caso ya está en proceso. Todavía no sale del comité y se están viendo los antecedentes para una posible expulsión”.

INVESTIGA CASO PARA DEFINIR ACCIONES

Con el trabajo del área jurídica, María Paz Bravo dijo que “ahora se tiene que entregar una resolución respecto a su caso, que quedaría en el área legal de Serviu. En casos de giro de ahorros las personas son expulsadas del comité, pero nosotros no teníamos casos como el de Yessenia en el registro. Hasta que no se esclarezca el caso de Yessenia y se tenga respuesta del área jurídica no se le quitará el beneficio”, reiteró la asistente social.

Agregó que “todo depende de lo que nos diga el área jurídica, porque la normativa vigente lo que plantea es que no se pueden girar los ahorros. Ahora se está viendo si ese giro fue realizado por ella o no. Con la documentación se verá si el giro fue realizado por terceros”.

El problema de la vecina no es el primero que se ha dado en el tiempo que lleva el proyecto de las viviendas sociales. En febrero de este año, los beneficiarios de las viviendas de Villa España protestaron frente a la alcaldía de Huépil, por el retraso del proyecto inmobiliario, frente a lo que el municipio anunció que se reuniría con la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y la constructora para buscar soluciones al problema. Meses después, en mayo de 2022, los trabajadores de la empresa constructora encargada del proyecto se declararon en paro, debido a un atraso en el pago de sus remuneraciones.