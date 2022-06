Estudiantes de cuarto año de enfermería acusan abandono por parte de institución de educación superior

En un petitorio expuesto a diario La Tribuna, un grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera de enfermería de la Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, expresaron que se encuentran en paro desde el viernes pasado, debido a las negativas respuestas a sus demandas por parte de la Dirección.

Según informaron, se realizó una reunión vía remota con la vice-decana y delegados de la carrera para exponer, entre otros requerimientos, que las prácticas que no pudieron realizarse por motivo de la pandemia no podían recuperarse de forma presencial, lo que perjudica la formación académica de la generación poniéndolos en desventaja respecto a otros cursos.

Una alumna que solicitó reserva de su identidad, constató que desde principio de año vienen estas faltas, iniciando porque no les avisaron oportunamente que se retrasó el inicio del año académico, además de la mala gestión en cuanto a la programación de clases, prácticas, talleres y laboratorios.

“Seguimos en paro porque tuvimos una entrevista virtual con la vicedecana solo con delegados, a lo cual nos opusimos y de todas formas se realizó, pero no se llegó a acuerdo, así que nos fuimos a paro y exigimos una reunión presencial, que se llevará a cabo mañana (hoy).”, aseguró la estudiante.

Entre otros puntos que revisa el petitorio lo principal es que los alumnos y alumnas van en cuarto año y solo han hecho dos prácticas, las autoridades dijeron que dichas clases no se iban a recuperar pero el contenido se repasará el próximo semestre, pero: “somos muchos y lo teórico ya lo hemos visto anteriormente, somos más de 80 alumnos, sin insumos, hay cuatro fantomas, estamos sin clases debido a este paro, y todo porque no se nos ha priorizado, porque tercero si tiene prácticas, cuarto de Concepción si tiene y nosotros no, entonces no están las mismas oportunidades para todos”, sentenció la alumna.

Cabe mencionar que dicha generación tuvo cuatro semestres importantes para la carrera impartidos vía online, lo que provoca un déficit en conocimientos del área clínica, reconocido tanto por los estudiantes como por los docentes.

Además, se constató la inexistencia de una buena comunicación entre el jefe de carrera con estudiantes y docentes, ya que no se informa oportunamente sobre los inconvenientes o beneficios que enfrenta el alumnado.

De igual forma, se exige un documento que indique a una persona como responsable de las prácticas clínicas, como una enfermera o enfermero de la misma universidad, y que se involucre al estudiantado en dichos temas.

En la misma línea, se denunció la falta de docentes, donde el petitorio exige la determinación de reemplazos para todas las asignaturas, ya que es un factor extra de estrés para los estudiantes que consideran su nivel de aprendizaje bajo en comparación a otras generaciones.

La falta de instrumentos para el desarrollo de talleres, es otra de las problemáticas que aquejan al estudiantado, ya que a veces estos se cancelan a último minuto sin oportunidad de recuperarlos.

Respecto a los espacios, los y las estudiantes solicitan que se invierta en recursos técnicos, por ejemplo, en la sala de simulación, que tiene un fantoma computarizado abandonado porque nadie sabe usarlo, ni siquiera un docente.

En cuanto al mobiliario denunciaron que los pocos insumos que poseen, se pierden debido a la falta de un espacio organizado, sumado a que los materiales y herramientas disponibles deben compartirlo la mayor parte del tiempo, ya que no hay para todos.

“Lo anterior se da porque nos quedan pocos años para egresar, entonces eso genera temor e incertidumbre de realizar el internado sin los conocimientos necesarios.”, puntualizó la futura enfermera. Diario La Tribuna intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la facultad, sin respuesta favorable en relación a lo expuestos por las estudiantes.