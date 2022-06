Entregaron carta al Presidente acusando corrupción de la Armada y Carabineros

El ex Capitán de Carabineros de Chile y empresario maderero, Miguel Toledo, entregó hoy una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, denunciando hechos de corrupción en la Macrozona Sur, por parte de la Armada de Chile y Carabineros de Chile.

Toledo declaró que “en mi caso, la dilatación de los tribunales y la Fiscalía, la corrupción existente en empresas de seguridad en la macrozona que en este momento están provocando los montajes, como el señor Eric Gajardo Vistoso, que aún sigue en la institución”. El ex uniformado mencionó también al “General Hernán Benavides, que sigue trabajando. Tenemos nuevos antecedentes del robo de la madera y del ciclo completo, he tenido que hacer una investigación en forma particular para demostrar a Carabineros, a la Fiscalía y al Gobierno cómo es este sistema”.

Miguel Toledo relató “que se corta la madera en el bosque y luego llega a los barcos que van a China. Una vez que tenga la reunión con el Presidente voy a hacer entrega de la información, con los datos, con camiones y filmaciones desde las forestales hasta los barcos que van a China”. “Personal de Carabineros tanto activo como en retiro está metido en esto y la gran mayoría de los que están en retiro son personal que estuvo involucrado en la Operación Huracán.