Brayan Jara imparable, clasificó al Mundial U20 de Colombia

No tiene techo, así de simple, es que lo logrado por Brayan “El Rayo” Jara sigue dando pie para decir que se está frente a uno de los atletas angelinos de mayor crecimiento en el atletismo nacional.

El pasado fin de semana se desarrolló en la pista atlética del Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el Nacional de Fondo y Medio Fondo, torneo que otorgaba marcas para la clasificación de diversos torneos internacionales, entre ellos el Mundial U20 que se realizará en Cali, Colombia.

Al evento, en su novena versión, llegaron más de 200 deportistas, provenientes de distintos puntos del país en los que participaron en las categorías U18 (nacidos en 2005-2006), U20 (nacidos en 2003-2004) y Adultos (nacidos desde 2002 hacia atrás).

Allí, Jara demostró todo su potencial, logrando clasificar en los en 1.500 metros planos, entre los adultos con una marca de 3:47.12, lo que le valió ganarse los pasajes para representar a Chile el próximo 1 al 6 de agosto en la ciudad colombiana de Cali, hasta donde concurrirán 1.500 atletas de 175 países.

“Fue una carrera emocionante pues tuve que correr en categoría adulto para lograr la marca que me permitiera clasificar al Mundial y gracias a mi padre que está en el cielo, y a mi familia pude lograr mi objetivo”, señaló emocionado el representante del club Atlético Los Ángeles.

En cuanto al desarrollo de la carrera, Jara explicó que se presentó una carrera rápida de principio a fin y donde pude llegar a una final muy intensa, de hecho, desde el 2013 que no se vivía una carrera así de rápida en suelo chileno y que mejor que ser uno de los protagonistas”.

Agregó además que la pista atlética se daba para ello, pues es una de las pistas más rápidas del circuito nacional.

También tuvo palabras para su entrenador Raúl Guarda Strobel quien lo ha llevado al sitial en que actualmente se encuentra. “También y aprovechando la entrevista que me brinda La Tribuna, quiero agradecer públicamente a mi entrenador Raúl Guarda quien me da las fuerzas para seguir adelante y que gracias a su trabajo he logrado los objetivos trazados”.

Explicó que, lo que se viene ahora, es continuar su preparación, “porque como dicen, la felicidad es por un rato, y sobre todo en el atletismo, pues ya se vienen pronto otras competiciones, invitaciones a un Grand Prix sudamericano, por lo tanto, esto no se detiene, la alegría por el triunfo dura hasta que se viene el trabajo para una próxima competencia”.

LOS OTROS ANGELINOS

Brayan Jara, no estaba solo en su participación en el Nacional de Fondo y medio fondo en el atletismo, también los acompañaron, Alfredo Toledo, en 800 metros planos y 1.500 metros planos adultos, quien obtuvo una marca de 3 minutos,54 segundos y Fiona Hemke en 800 metros planos damas U18 quien consiguió una marca de 2 minutos, 34 segundos.