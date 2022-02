Los pros y contras de vivir en sectores rurales: calidad de vida vs conectividad

La productividad y progreso que se ha vivido en sectores campesinos ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes e incluso ha atraído a personas que no venían de él.

Un vocero de Gobierno en materia de ruralidad y un dirigente vecinal de un sector campesino de Los Ángeles dijeron, en entrevista con Diario La Tribuna, que existen beneficios en calidad de vida y oportunidades laborales al vivir en sectores campesinos, aunque aún faltan avances en materia de conectividad, acceso a servicios y seguridad

El seremi subrogante de Desarrollo Social y director regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de Biobío, Gustavo Apablaza, dijo a Diario La Tribuna que “el acceso a diversas prestaciones que entregan tanto el sector público y el sector privado no distingue dónde estén las personas, aunque sí quizá hay una brecha digital, estés en el sector rural o urbano, de hecho incluso hay beneficios específicos para personas de sectores rurales, pero el acceso de la conectividad y el hecho de que los trámites hoy se hacen en forma digital a través de conexión a internet o en forma presencial sí genera una cierta diferencia entre ambos sectores, porque obviamente una persona que viva en un sector rural de Alto Biobío, por ejemplo, tiene muchas más dificultades para acceder en forma digital o presencial”.

MEJORES CONDICIONES

A pesar de lo anterior, Apablaza nombró ciertos beneficios de vivir en el sector rural: “se vive en un ambiente más tranquilo, en contacto con la naturaleza y más libres de los niveles de estrés que afectan a las personas que viven en centros urbanos, que no tiene las complicaciones de vivir en la ciudad, pero obviamente tiene otras cosas que son más perjudiciales, como el acceso a vivienda, saneamiento o educación, que torna más compleja la situación de una persona que viva en el mundo rural”. El vocero del Ministerio de Desarrollo Social dijo que, sin perjuicio de lo anterior “hay una mirada común y compartida desde el Ministerio de Desarrollo Social de generar el mayor acceso a las políticas públicas y de acercarlas a los ciudadanos independiente de dónde vivan, por lo que lo que se propone es acceder a los distintos beneficios de los servicios que trabajan en colaboración con el Ministerio, subsanando la brecha entre los sectores rurales y urbanos, acercando los beneficios a las personas que no buscan una migración desde el campo hacia la ciudad, sino que quedarse y desarrollarse donde elija vivir, bajo las mejores condiciones posibles”.(7:49)

Gustavo Apablaza dijo que “la construcción de escuelas o la conformación de juntas de vecinos en estas localidades no solamente tienen una mirada técnica y económica de los proyectos, sino que se hace una evaluación social sobre el valor de poner un SAR o un Cesfam o una escuela en estos lugares, con una mirada puesta en subsanar la brecha entre la diferencia de hacer, por ejemplo, un colegio para 500 alumnos del sector urbano versus uno para 100 del sector rural, pero lo que se está haciendo hoy es subsanar esa brecha”. Apablaza dijo que “el Ministerio busca subsanar esa brecha, con una mirada integradora incorporando a las personas que no quieren moverse del campo a la ciudad, acercando los beneficios a ellos, porque el Ministerio no quiere una nueva migración campo-ciudad, sino que viva de la mejor forma posible donde elija vivir”.

NECESIDADES Y PREOCUPACIONES

El presidente y fundador del Comité de Pavimentación Ruta Q-15 Pedregal, William Mellado, dijo a Diario La Tribuna que “el sector es muy productivo en lo que respecta a ganadería y forestación y agricultura pero necesitaba un eje vial, por lo que empezamos un trabajo con Obras Públicas y Vialidad, lo que ha cambiado cómo era la vida en el campo para bien: tenemos electricidad, agua potable, familias productoras de hortalizas que son capaces de abastecer el mercado de Los Ángeles, Laja, Yungay, Yumbel, Huépil, Monteáguila, Nacimiento y Renaico”. Respecto a las necesidades de la población que vive en sectores rurales, como el mismo William, necesita, según el dirigente vecinal “conocer a sus diputados, concejales, consejeros regionales, ministros y seremis, que antes no aparecían”. Mellado dijo que “con la migración de nuestros jóvenes a las ciudades a estudiar a las universidades, ha cambiado la composición de su población, pero también porque muchas personas de Los Ángeles están viniendo a vivir al campo”. Además de esto, otro de los cambios que se han dado en el campo según el dirigente vecinal, “es que ha aumentado mucho la delincuencia y debiéramos contar con más resguardo policial, porque en el sector campesino andan muchos jóvenes en auto o en moto que andan sin ningún tipo de documentación, y hay muchos conductores imprudentes que han provocado accidentes y no cuentan con ninguna clase de documento, por lo que considero que hace falta mayor control respecto a esta materia”.