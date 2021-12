Alcalde Krause: “No ha existido voluntad política para sacar adelante el proyecto del nuevo estadio”

Tal como estaba acordado, se llevó a cabo este viernes al mediodía, en el delegación provincial, una reunión entre el seremi del Deporte, Pedro Sanhueza; el director regional del IND, Clemente Matte; el director regional de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Aldo Careaga y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, con la finalidad de instalar una mesa de trabajo que buscara avanzar en el proyecto del nuevo Estadio Para Los Ángeles.

No obstante, el escenario para el jefe comunal, el resultado de aquello no tuvo la expectativa que él esperaba. “Lo que hoy ha sucedido, con respecto al proyecto del nuevo estadio para Los Ángeles, era lo que nosotros lamentablemente habíamos anunciado con anticipación, es que el gobierno no ha tenido voluntad política para sacar adelante esta obra. La ministra nos prometió que durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera íbamos a tener la primera piedra del estadio, sin embargo, no se ha cumplido ni se cumplirá, lo que nos genera es que este proyecto lo tendremos que conversar con el próximo ministro del deporte, para recién ver si habrá o no voluntad política para construirlo”.