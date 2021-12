Comercio local apuesta por la época de Navidad para conseguir el 50 por ciento de sus ventas anuales

Las primeras ventas del mes de diciembre han indicado a los gremios del comercio local que este año podría proyectarse mejor que el anterior, el cual se vio afectado por la pandemia.

Voceros de gremios del comercio angelino contaron cómo se están preparando para aprovechar la temporada de Navidad, de manera que puedan recuperar el terreno perdido durante el último periodo de fiestas: con precios competitivos y todas las normas sanitarias necesarias para mantener la seguridad de los clientes y locatarios.

El presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Miguel Pezoa Reyes, dijo a diario La Tribuna que “por tiempo aún no nos hemos podido juntar como directorio de la Cámara para organizarnos, y también el alcalde nos pide ayuda en estas fechas normalmente, pero hasta ahora no se ha comunicado con nosotros respecto a dónde se instalarán los toldos navideños para comerciantes, por ejemplo”.

Pezoa se refirió al “stock de productos especialmente hechos para Navidad, con estas fechas como temática principal, y que no se pudo vender en 2020 producto de la pandemia, y que tampoco es posible comercializarlo en otras temporadas, sin embargo, esperamos que ese stock acumulado se pueda vender ahora”.

Más allá de dichos productos, el vocero de la Cámara de Comercio explicó que “considerando la relevancia de Navidad para todo el comercio, tendemos a preocuparnos de tener todo lo necesario para no parar nuestras ventas por falta de recursos”.

FALTA DE STOCK QUITA OPORTUNIDADES DE MEJORES PROYECCIONES

Respecto a la capacidad del comercio para acceder a la mercadería que comercializan, Miguel Pezoa dijo que “hoy, las embarcaciones con productos se demoran cinco meses en llegar y aún no hay una gran oferta de transporte para el país”.

El presidente de la Cámara de Comercio llamó también, en entrevista con La Tribuna, “a las personas y comerciantes a recordar que la pandemia no ha acabado y que tenemos que mantener los aforos, distanciamiento, uso de mascarillas y lavado frecuente de manos para no poner a nadie en riesgo. De hecho, siempre nos hemos preocupado por hacer respetar las normas sanitarias, tanto así que nunca un foco de contagio se ha dado en el comercio de Los Ángeles”.

A pesar de dichos aforos y cambios, Pezoa comentó a diario La Tribuna que “el puntapié inicial con el 1 de diciembre fue bastante positivo para las ventas del comercio angelino, cosa que nos deja respirar más tranquilos, considerando que estas fechas representan el 50 por ciento de las ventas del comercio”.

APROVECHANDO LA PRIMERA NAVIDAD CON VENTAS DESPUÉS DE UN AÑO

El presidente de la Cámara de Comercio de la Vega Techada de Los Ángeles, Manuel García, dijo que “estamos trabajando con todos los sectores, incluyendo frutas y verduras, las secciones de confites, como Fruna, y con las carnicerías asociadas; está todo decorado y ya hay mercadería chilena, como zapatos hechos en la zona”.

Respecto al abastecimiento para poder hacer frente a esta fecha, donde se espera una alta demanda de productos por parte de la clientela, García manifestó a diario La Tribuna que “nos hemos preocupado con tiempo de abastecernos de productos que nos permitan no dejar de vender por falta de stock”.

Lo anterior, considerando que “la anterior Navidad fue en plena pandemia, con cero ventas ni posibilidades de aprovechar esta época del año, cosa que esperamos que no se repita ahora, aunque por el momento tenemos proyecciones positivas, además de estarnos preparando con todas las normas sanitarias necesarias, exigiendo el pase de movilidad y la tercera dosis para poder acceder a peluquerías y otro tipo de locales”, dijo García.

Respecto a las estrategias tomadas en conjunto por los locatarios, el vocero de la Cámara de Comercio del sector de la Vega Techada de Los Ángeles agregó que “hoy estamos apostando por competir con nuestros precios que, de hecho, son los mismos que manejábamos dos o tres años atrás, donde calzado, vestuario y peluquería no han subido con el fin de que la gente no resienta en su bolsillo y economía a la hora de elegirnos”.

Sin embargo, Manuel García acotó: “No nos preocupa, por ejemplo, el público captado por el mall de Los Ángeles u otro tipo de comercios más grandes porque al público que viene a la Vega Techada no le interesa ir a esos lugares. Sí nos preocupa el hecho de que la gente no se cuide, pues muchos no tienen ni siquiera su primera dosis, pero dentro de lo que podemos controlar nosotros está el pedir el pase de movilidad y respetar las normas sanitarias que apuntan a que todos podamos estar más sanos y mantenernos trabajando”.