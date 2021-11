Personas mayores del CESFAM Norte aprendieron sobre prevención de incendios

La charla fue realizada por Héctor Silva, inspector de comunicaciones de la Tercera Compañía, quien advirtió que la mayoría de los amagos de incendios o los incendios declarados, tienen como elemento común el factor humano.

Alrededor de 20 personas mayores, usuarias del CESFAM Norte de Los Ángeles, participaron de la charla educativa acerca de prevención de incendios efectuada especialmente para ellos por Bomberos de la Tercera Compañía.

La actividad fue organizada por el equipo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del centro de salud familiar y, según su kinesiólogo Francisco Guzmán, se enmarca dentro de las exposiciones de autocuidado que considera la iniciativa en su programación anual.

“Ellos están muy contentos con estas actividades, les interesan bastante porque así se dan cuenta cuáles son los carabineros que están en su sector, los bomberos que trabajan junto con ellos; entonces ellos se sienten muy gratos porque sienten cierta confianza de poder explicarles sus problemas, sus dudas y sus necesidades”.

SITUACIONES COMUNES

La charla fue realizada por Héctor Silva, inspector de comunicaciones de la Tercera Compañía, quien advirtió que la mayoría de los amagos de incendios o los incendios declarados, tienen como elemento común el factor humano. Principalmente son descuidos o desconocimiento, que derivan en situaciones peligrosas totalmente evitables.

“Fuente de calor en la cocina, problemas eléctricos, las estufas en el periodo de invierno y también cuando se mantienen las cocinas a leña –siempre están funcionando durante todo el año y son superficies calientes- y, sobre todo, cuando se trabaja en caliente. Las típicas ampliaciones, hoy en día la gente ha dedicado mucha parte de su dinero en el trabajo de remodelar, cambiar y hay veces, cuando no se tiene la experiencia, no se cuenta con un técnico, un maestro especializado se toman riesgos innecesarios como soldaduras y trabajos con galleteros”.

Mirta Aguilera (71), vecina de la villa Maipú, agradeció lo aprendido en esta jornada, reconociendo que le servirá de gran ayuda a ella y a su familia para evitar ser víctimas de un siniestro.

“Muy buena, excelente, porque nos enseñan muchas cosas, porque uno en la casa no sabe. Yo soy adulto mayor, mi marido igual, entonces no atinamos a nada, solo a gritar y esto ya me ayuda a mí para poder auxilio”.

Como recomendación adicional, se aconsejó efectuar cada noche un orden básico en el hogar de manera de tener vías de escape despejadas para una rápida evacuación del inmueble ante un incendio, terremoto u otra eventualidad.