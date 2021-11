Expo Prodemu reunió a 25 emprendedoras en Los Álamos

En el marco de esta feria de emprendedoras, Prodemu y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos firmaron un convenio de colaboración donde se comprometieron a fortalecer la red de apoyo en beneficio del bienestar de las mujeres de esta comuna.

Con la presencia de 25 mujeres residentes en la provincia de Arauco, dedicadas a ser microempresarias, para acceder al empoderamiento y autonomía económica, se realizó la Expo Prodemu en la Plaza de Armas de Los Álamos, feria que permitió a las emprendedoras exhibir sus productos a la comunidad de esta comuna, ubicada a 118 kilómetros de Concepción, la capital regional del Biobío.

Las participantes de esta exposición pertenecientes a los programas y talleres de la Ruta del Emprendimiento de Prodemu, se caracterizan por crear con sus propias manos sus productos para ser comercializados al público. Por eso, esta feria se transforma en una gran ventana para la exhibición de dichos artículos tales como talabartería, manualidades en telas, lanas, loza y venta de hierbas medicinales, plantas, entre otras.

La directora regional de Prodemu, Jessica Flores Reyes, encabezó la actividad acompañando a cada una de las mujeres participantes, alentándolas a continuar en esta senda que lleva beneficio a sus familias. Participaron, además, el delegado presidencial provincial, Mauricio Alarcón, y el alcalde de Los Álamos, Pablo Vegas.

“Estamos muy contentas porque no solo son 25, son muchas más mujeres a nivel regional que han podido llevar a cabo sus sueños de emprendimiento, su autonomía económica. Estamos satisfechas porque estamos terminando el año y, por cierto, las grandes ganadoras son las mujeres de la Región del Biobío”, manifestó.

Magaly Fernández, artesana en cuero de pescado, participó en la Expo Prodemu ofreciendo sus productos a la comunidad alameña. Comenzó en 2010 con un taller de talabartería y con los años fue adquiriendo más conocimientos gracias a los programas de la fundación. Reconoce que no es primera vez que forma parte de una feria y que su principal objetivo es dar a conocer sus productos.

“Es segunda vez que vengo acá por Prodemu a Los Álamos, cada feria a la que voy sirve, aunque venda o no, ya que la experiencia es la que deja porque si no se vende hoy, será mañana, pero sí mi trabajo se conoce y después me empiezan a llamar”, afirmó.

Además, Prodemu realizó intervenciones sobre el iceberg de la violencia y la violencia obstétrica, campañas enfocadas a educar a la comunidad sobre estos temas de interés.

Trabajo mancomunado

En el marco de esta feria de emprendedoras, Prodemu y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos firmaron un convenio de colaboración donde se comprometieron a fortalecer la red de apoyo en beneficio del bienestar de las mujeres de esta comuna, a seguir trabajando en el enfoque de

género, prevención de la violencia contra la mujer, corresponsabilidad familiar y capacitaciones en autonomía económica, con mujeres urbanas y rurales de la comuna.

La alianza fue rubricada por el alcalde Pablo Vegas y la directora regional, Jessica Flores. El jefe comunal afirmó que “estas iniciativas de Prodemu son muy importantes para Los Álamos porque le damos el puesto que se merece a cada una de nuestras mujeres, que son emprendedoras, artesanas, sacrificadas que quieren sacar adelante sus familias y esta es una oportunidad importantísima para ellas, para mostrar sus productos y para vender a la comunidad y tener un ingreso para sus familias”.

Acceso a tecnología de pago

Como una forma de garantizar un acceso seguro y cómodo a las compras mediante el uso de tecnología de pago electrónico, Prodemu entregó un dispositivo lector de tarjetas de débito y crédito a las participantes de esta feria. De esta forma, estas emprendedoras podrán aumentar sus ventas, además de disminuir los riesgos de contagio producto del intercambio de dinero.