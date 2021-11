Adulto mayor resultó lesionado por “paloma” con propaganda de candidatos

La paloma que causó el accidente fue movida del lugar habilitado donde había sido instalada originalmente, incomodando la circulación normal en la vía pública.

Un cartel de candidatos a consejero regional y diputado causa accidente por manipulación indebida, contó adulto mayor que se accidentó tratando de sacar la propaganda, que habría sido vandalizada y tirada a la vía pública.

El afectado, Alfredo Cortés, contó a diario La Tribuna que “yo estaba camino a la panadería Nehuén, como muchos días, cuando me encontré con un cartel roto que había caído en la vereda y que impedía el tránsito normal, así que traté de levantarla para moverla, pero me cayó encima, porque no me pude el peso, en ese momento me sentí incapacitado y volví a la casa”.

El incidente de Cortés, refleja lo de las campañas políticas que se viven en nuestra ciudad, ad portas de las elecciones: “está saturado de palomas, en avenida Padre Hurtado, antes de llegar a la vieja línea del tren, que seguramente colocaron ahí porque es más ancho, pero nadie fiscaliza ni ve que se mantenga el tránsito correcto por las calles”.

AÚN NO SE PUEDEN HACER CAMPAÑAS MÁS LIMPIAS

Una de las candidatas a consejera regional, que instaló el cartel en un lugar autorizado y privado, que luego cayó a la vía pública, Madelin Andrade, candidata al Consejo Regional dijo a La Tribuna que “nos enteramos de esto por redes sociales y me traté de contactar con ella, sin conseguir respuesta”. Andrade precisó que “esta publicidad estaba en un lugar privado, por lo que una tercera persona sacó esta propaganda, afectando al adulto mayor y a nosotros moralmente”. La candidata dijo que “nosotros no estamos de acuerdo con la propaganda que contamina, pero si no nos mostramos de esta manera, pero estamos seguros de que una tercera persona fue la responsable de que esta propaganda estuviera en la calle, tenemos testigos”.

El candidato a diputado, Jean Paul Sierra, que compartía la propaganda con Andrade, explicó a diario La Tribuna que “la paloma estaba instalada detrás de la reja, pero mucha gente rompe la publicidad, poniendo en riesgo al público, pero nosotros cumplimos la ley, somos nuevos y utilizamos los mecanismos que tenemos a mano para darnos a conocer y este es un hecho fortuito”.