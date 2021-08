Más de 70 mil Bonos de Alivio se otorgaron en la región del Biobío

El Bono de Alivio para pymes superó las expectativas de cobertura, inicialmente estimada en 820 mil

empresas, llegando finalmente a 913.496 pymes de nuestro país, con un esfuerzo fiscal

cercano a los US$ 1.400 millones de dólares.

El 62% de las PYMEs beneficiadas son de regiones. Entre las Regiones con mayor cobertura se encuentran la Región Metropolitana (346 mil beneficiarios), recibiendo recursos por US$ 522 millones de dólares; Valparaíso (más de 90 mil beneficiarios) que recibieron un monto total de US$ 137 millones de dólares; y Bío Bío con más de 72 mil pymes beneficiarias, las cuales recibieron más de US$ 110 millones de dólares.

Las condiciones para acceder al bono eran que la empresa haya iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo 2020, y que sus ingresos anuales por ventas no hayan superado las UF 25.000 durante 2020. Además, debían contar con solo con uno de los siguientes requisitos: tener al menos un trabajador contratado en 2020, o haber declarado ingresos por ventas al menos dos meses en 2020 o en 2021. Asimismo, durante la tramitación de la ley se definió por acuerdo transversal entre los parlamentarios y el Gobierno, incorporar al rubro de las ferias libres como beneficiarios de este bono, con el único requisito de tener el permiso municipal respectivo al día. De esta manera, más 127 mil feriantes recibieron el bono.