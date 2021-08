Diputado por atentado en Quilaco: "Este es un problema país"

El diputado por el distrito 21 Cristóbal Urruticoechea se refirió al atentado incendiario que afectó a 11 maquinarias en el sector de Rucalhue, en la comuna de Quilaco el pasado viernes en nuestra zona, donde dio a conocer que este tipo de hechos, más que un problema de una zona en particular, es un problema país.

En particular, el parlamentario comentó que “tenemos derechos políticos y ciudadanos que se nos están arrancando a tiros. Los terroristas están en las instituciones y desde allí alientan la violencia contra el que piensa diferente. Basta de querellas y condenas por parte del Estado. Yo no voy a reconocer el número de querellas, si el número de víctimas desamparadas. Hoy ¿Quién protege nuestra integridad, nuestras libertades, nuestra democracia?

A lo anterior agregó que “el terrorismo es una amenaza para Chile, los okupas han tomado calles, campos y comunidades donde el Estado ha desaparecido. Muchas veces les advertí (al Estado) de que esto no es solo un problema en la región de la Araucanía, este es un problema país. Muchas veces insistí con proyectos de ley y de resoluciones para enfrentar al terrorismo, pero no vieron la luz porque el Gobierno no lo quiso o porque la izquierda los votó en contra. Se debe exigir a todas aquellas personas que han sido cómplices de la violencia que asuman responsabilidades penales por los graves delitos que se han cometido”, precisó.

Por último, el parlamentario enfatizó que “nuevamente, como diputado de la República sólo me queda exigir la militarización de aquellas zonas donde el terror se ha hecho costumbre”.