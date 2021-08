Cadem: Boric y Sichel estarían empatados en la carrera presidencial

Durante la pasada jornada se reveló una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana del mes de julio.

Según lo arrojado por el sondeo, Gabriel Boric y Sebastián Sichel estarían empatados en el primer lugar de la carrera presidencial, ambos con un 24% en las preferencias de los encuestados.

En tercer lugar aparece la candidata de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, con un 13%, seguida por José Antonio Kast (7%), Paula Narváez (3%), Jorge Sharp (2%) y Carlos Maldonado (1%).

Destaca además, que un 24% no votaría por ninguno, no sabe o no responde.