Realizarán encuentro de Energías Renovables 2022

En un año crucial para la implementación de políticas públicas, medidas y acciones que contribuyan a las metas de desfosilización del sector energía, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.), realizará este miércoles 4 de mayo su Encuentro Anual de las Energías Renovables 2022 “Ahora es Cuando”, un llamado a la acción ante la urgencia climática que vivimos, recalcando la importancia y premura de que las acciones e hitos de esta década son decisivos para nuestro futuro, y reiterando el propósito de avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y sustentable.

El evento, que conducirá la periodista y conductora de CNN Chile, Paloma Ávila, tendrá como anfitriones a Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA; y José Ignacio Escobar, Past President de la Asociación y un panel de conversación con el Ministro de Energía, Claudio Huepe y la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sobre los desafíos conjuntos y la importancia del trabajo colaborativo para lograr objetivos concretos en la lucha contra el cambio climático.

Adicionalmente, el encuentro contará con una charla de Mark Jacobson, experto en energía y cambio climático de la Universidad de Stanford, autor de numerosos libros, entre ellos, “100% Clean, Renewable Energy and Storage for Everything” (2020), quien ha centrado su carrera en comprender mejor la contaminación del aire y los problemas del calentamiento global y desarrollar soluciones de energía limpia y renovable a gran escala para ellos.



En la ocasión, se inaugurará, además, la exposición educativa “Energía para el Cambio”, preparada especialmente por ACERA y sus empresas socias, para conocer más acerca del desarrollo de las energías renovables en Chile y su relación en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y el compromiso de nuestro país de avanzar hacia la carbono neutralidad en 2050. La muestra estará abierta gratuitamente en el Centro Cultural GAM, hasta el domingo 8 de mayo.



El evento completo será transmitido vía streaming, entre las 9:00 y 12:30 horas en: CNN Chile y www.encuentroacera.cl