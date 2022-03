Representantes del campo chileno no descartaron nuevas movilizaciones de no respetarse tradiciones nacionales

Diversas Iniciativas Populares de Norma consiguieron los apoyos suficientes para entrar al debate constitucional, siendo la mayoría de estas propuestas rechazadas por los convencionales representantes.

Dirigentes gremiales agrícolas y del mundo del rodeo dijeron que consideran que las voces del campo y las tradiciones nacionales no están siendo tomadas en cuenta en el proceso de redacción de la nueva constitución al rechazar Iniciativas Populares de Norma emanadas desde el sector campesino, motivo por el cual se han realizado distintas manifestaciones a lo largo de todo el país e incluso frente al ex Congreso para mantener costumbres y actividades económicas que se podrían ver amenazadas -argumentan- por la nueva Carta Magna.

El secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte, dijo a diario La Tribuna que “esta manifestación a la cual nos adherimos, responde a una lamentable actitud de varios convencionales, que por una extraña razón, no se hacen cargo del interés de la población de participar en la Convención, que se refleja en este caso, en la enorme cantidad de adhesiones que tuvieron las iniciativas populares de norma que llevaron adelante justamente la gente del campo, básicamente orientado a las tradiciones, cultura y deportes nacionales, entre otros temas que no fueron considerados, por lo que a esta gente, que está muy bien organizada, no les quedo otra que organizar una manifestación frente al ex Congreso Nacional para ver si de esa manera los convencionales los escuchaban”.

CONSIDERAN QUE SE SILENCIAN VOCES DENTRO DE LA CONVENCIÓN

El vocero gremial indicó que “hubo una gran cantidad de gente del mundo rural, del campo, que vibra con las tradiciones, con la cultura nacional, con los deportes nacionales, con la bandera y finalmente con los signos patrios, en la instancia se entregó una carta y la Convención escuchó e incorporó, al menos en el papel, la importancia de respetar, valorar, potenciar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la cultura chilena”. A pesar de este avance logrado por la manifestación, que se suma a una seguidilla de movilizaciones por el campo y las tradiciones chilenas, Matte dijo que “aún queda mucho, con las normativas en la Comisión de Medioambiente o de Sistema Económico respecto a la conceptualización de Animal Sintiente y todas las implicancias que eso tiene, desafortunadamente la Comisión de Medioambiente ha demostrado una actitud de poco diálogo con la ciudadanía, no haciéndose cargo del mundo del campo, que vive estas tradiciones, de hecho se presentó un informe con cuarenta normativas ligadas a esto, siendo rechazadas prácticamente todas”.

El secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura manifestó que “lo más relevante de esto es que al país se le ofreció una Constitución que iba a resolver problemas, de todos y para todos, pero desafortunadamente nosotros no vemos que eso ocurre, especialmente en algunas comisiones donde hay un ideologismo y un maximalismo bastante profundo que no escucha a la realidad y al clamor de la ciudadanía, que es lo más importante”.

Respecto a los distintos sectores productivos que verían también afectada su actividad con las normativas y condiciones que impondría la nueva constitución, Juan Pablo Matte expresó que “luego del pésimo resultado que tuvo la Comisión de Medioambiente en el pleno, donde se rechazaron prácticamente todas las normas enviadas, aparentemente los convencionales no han entendido nada, porque al poco tiempo propusieron una normativa que se aprobó en la comisión, de nacionalizar toda la industria forestal, que no creo que sea lo que quieren los chilenos, los chilenos quieren soluciones, quieren una Constitución que los interprete a todos, pero que no impacte tan gravemente al desarrollo del campo, al mundo rural y al país en general”.

A modo de ejemplo, el vocero de la Sociedad Nacional de Agricultura a diario La Tribuna sostuvo que “a los convencionales aparentemente se les olvida que el mundo agropecuario y forestal entrega trabajo a más de 2 millones de personas directa e indirectamente, es el motor del desarrollo de las regiones en especial y están generando un nivel de incertidumbre espantoso, que espero que a nivel del pleno se muestre racionalidad y se exija que esta comisión reaccione y desarrolle iniciativas que tengan que ver con la realidad y el mejor desarrollo del país, donde estemos todos integrados e interpretados”.

NO DESCARTAN NUEVAS MOVILIZACIONES

El presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos de Biobío, Salvador Larraín, dijo a diario La Tribuna que “a través de la Fundación Soy del Campo y la Multicultural de las Tradiciones, a la cual nos hemos adherido, nos vimos en la obligación de ir a manifestarnos a la Convención porque todas las propuestas que se llevaron a las comisiones respectivas de la Convención no fueron tomadas en cuenta, analizadas ni sopesadas en su mérito, no hubo ninguna discusión al respecto, y esto obviamente nos preocupa porque nosotros también somos chilenos y la Convención está desconociendo la realidad del campo, de la ruralidad y las tradiciones que a nosotros tanto nos interesa preservar”. Larraín enfatizó que las movilizaciones “fueron una forma de decir: no nos consideraron, estamos presentes, el campo despertó y nos vamos a hacer escuchar, de hecho estamos en conversaciones sobre nuevas manifestaciones y mientras no seamos tomados en cuenta nos vamos a hacer escuchar”.