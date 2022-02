¿Cuáles son los protocolos para asegurar el bienestar animal en el rodeo chileno?

Las normas que regulan el deporte nacional están diseñadas de tal manera que tanto los novillos como los caballos no sufran lesiones ni problemas de salud a causa de esta tradición chilena.

Un jinete de rodeo detalló los cuidados que reciben los animales que participan del deporte, con un tratamiento cuidado y minucioso que incluye chequeos regulares, además de medidas que regulan su seguridad al momento de correr en la medialuna.

De esta manera, la condición – tanto de los caballos como de los novillos – se mantiene óptima para una disciplina que convoca a miles de seguidores en Chile.

Guillermo Segura es uno de los jinetes del conocido Criadero Agua de Los Campos y Maquena, cuyas duplas han ganado varios nacionales de rodeo en la medialuna de Rancagua.

Según sus palabras, “la idea de que en el rodeo se maltrata a los animales está completamente alejada de la realidad. Nosotros estamos todo el día en el campo con los animales, caballos y novillos, y el manejo de éstos en el día a día es muy distinto de lo que las personas piensan”.

Explicó que el rodeo “nace del manejo de los animales con fines prácticos, de muchos años atrás. Hoy en día en el rodeo no hay maltrato, ya que cualquier golpe que sea indebido, que pasa como en cualquier otro deporte, se penaliza, precisamente para evitar que se cometa”.

Toda la preocupación por los animales nace debido a la necesidad de que tanto el caballo como los novillos que participan de esta práctica estén en buenas condiciones para hacer un espectáculo atractivo para el público.

LOS CABALLOS

“El caballo corralero es uno de los animales más cuidados que existe hoy en día en cualquier deporte. Se los trata como un atleta, es decir, en la mañana son los primeros en comer y luego se trabaja con ellos para enseñarles todas las cosas que tienen que hacer, ya sea para el rodeo, rienda o los trabajos en el campo”, explicó Segura.

Además, “todos los días se les pone una cama nueva hecha con fardos de paja o con aserrín, que absorbe la orina y la feca para que se mantengan más limpios. Además tienen tratamiento veterinarios, toman medicamentos especiales, se les lleva a dentistas por lo menos una vez al año, se estudia el estado de ánimo de cada caballo, que puede cambiar como el de una persona”.

Es más, afirmó que “cuando tienen algún problema uno sufre mucho, cuando un caballo o un novillo se enferma a veces pasamos toda la noche y amanecemos con los animales, asistiendo partos o cuando tienen cólicos somos nosotros, los del mundo del rodeo, los que estamos ahí, cuidándolos, porque no se pueden cuidar totalmente solos, requieren de nuestra ayuda así como nosotros la de ellos para poder practicar el deporte”.

LOS NOVILLOS

En lo que respecta a los novillos, toros jóvenes que son corridos por el caballo en la medialuna, el jinete del Criadero Agua de Los Campos y Maquena explicó que “inicialmente, para que se permita que un novillo corra en un rodeo, tiene que tener un peso mínimo de 350 kilos, en general, pesan unos 400 kilos y un caballo pesa más o menos lo mismo”.

Añadió que “si bien sus características fisiológicas no son iguales y el caballo se ve más alto aun cuando el jinete va arriba, no hay una diferencia considerable de peso y eso debe ser así. Es igual a lo que ocurre con los boxeadores con sus rangos de peso, donde se compite con deportistas de condiciones similares para que la cancha sea pareja”.

Además, afirmó que las mismas reglas del rodeo defienden al animal: “el novillo se detiene, no se golpea, en la zona acolchada, que es de 12 metros y está forrada con una lona para que la esponja aguante más tiempo”.

Guillermo Segura sos5uvo que “si algo de lo que hacemos lastimara a los animales, lo primero que se vería es que dejan de comer, y los ganaderos que nos prestan los toros verían cómo sus animales adelgazan y pierden su masa muscular y dejarían de prestarlos”.

SALUD ANIMAL

La preocupación del mundo criollo por los animales va más allá de preparar animales sanos para el rodeo: “cuando un animal llega enfermo, no se corre, sino que se le hace un cuidado especial. Todos los rodeos tienen un veterinario en caso de que un novillo o un caballo tenga algún accidente, y ese profesional, si ve un novillo enfermo lo aparta, lo trata si tiene un problema evidente o le realiza los exámenes correspondientes para ver qué tiene. Se lo deja descansar y vuelve al predio de dónde venga para recibir el tratamiento”. El jinete también habló sobre el eventual estrés que sufrirían estos animales debido al rodeo: “un caballo estresado no come y muerde lo que tenga cerca, los novillos se aíslan y eso no ocurre con los animales que corremos, además esperan en corrales a ser corridos y después se devuelven en camión a los potreros de donde salieron. No pasan una semana en la medialuna, además nosotros todos los días revisamos a cada caballo y cada novillo, para que no tengan heridas ni problemas, incluso dejando a veces de lado a nuestras familias. Hay años nuevos que no podemos estar con ellos porque tenemos que ver a nuestros animales, como no nos pueden pedir ayuda, tenemos que estar pendientes siempre por si algo les pasa, les damos el alimento que más les guste y nos preocupamos que se mantengan felices”.