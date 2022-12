Buscan mantener la formalidad de los servicios turísticos ofrecidos en Saltos del Laja

El gremio turístico de los Saltos del Laja afirma que el no profesionalizar a los distintos prestadores de servicios daña la imagen creada en el imaginario de los visitantes año a año, debido a la incomodidad generada por el comercio ambulante y al riesgo de sufrir estafas, razón por la que llaman a hacer uso de los servicios correctamente inscritos en el Servicio Nacional de Turismo.

El vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja, José Sanzana, dijo en conversación con diario La Tribuna que “los prestadores de servicios turísticos son los dueños de cabañas, camping y restaurantes y algunas actividades turísticas como los paseos en lancha, el canopy y otras actividades relacionadas”. “Están los comerciantes, que son distintos. Ellos venden otro tipo de productos que no necesariamente son los servicios turísticos y eso tiende a confundirse, porque se nos habla de los comerciantes, pero la Cámara no está relacionada a ellos”, explicó el representante del gremio del turismo. Respecto a lo anterior, Sanzana indicó que “algunos comerciantes de productos tienen permisos y cumplen con las normas, pero también llegan muchos, como el verano pasado, que tuvimos bastantes problemas, porque no los tienen”.

DICEN QUE INFORMALIDAD DESMEJORA LOS DESTINOS TURÍSTICOS

La situación vivida durante la temporada alta pasada para Saltos del Laja según el representante de la Cámara de Turismo de la zona “daña la imagen del destino y baja la calidad del turista. El año pasado tuvimos el problema con el comercio no establecido, que llegó desde Santiago, Concepción y que se tomó el centro”. “Esto no afecta solo a los comerciantes de la cascada o a los artesanos, sino que también al público, porque llega gente que no es muy respetuosa”, lamentó el dirigente. José Sanzana agregó que “hay gente que llega a vender comida, que es complejo al generar problemas de salud si no están bien preparados. Eso fue el año pasado”. “De momento la cascada se encuentra parcialmente cerrada y en reparación, lo que ha dado pie a que el comerciante no llegue al Salto del Laja, aunque hay un plan para que la gente no use el Salto del como balneario y los comerciantes no se instalen ahí tampoco”, contó el dirigente representante del turismo y el comercio en Saltos del Laja.

Desde el gremio, Sanzana recalcó el hecho de que “existen prestadores de servicios establecidos, que cumplen con la normativa. Esto significa que tienen que cumplir con los permisos municipales, patentes y además estar registrados en el Servicio Nacional de Turismo”. “El Sernatur hace otra evaluación a los mismos prestadores para mantener un estándar, y si bien es cierto, hay gente que tiene la patente pero no está registrada en el Sernatur”, acusó el vocero del conjunto turístico gremial. Al panorama anterior, el vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja agregó los casos como aquellos que se dieron “después de la pandemia, donde mucha gente se puso a construir cabañas”.

LLAMAN A MANTENER FISCALIZACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

El encargado del órgano coordinador de las actividades turísticas de la localidad de Saltos del Laja explicó que “hemos tenido reclamos de dueños de cabañas que cumplen todas las normativas, y se vio el año pasado. En pandemia todos los servicios registrados en el Sernatur eran fiscalizados, mientras los no establecidos trabajaron como si nada”. “Esa ambigüedad nosotros hemos dicho que tiene que regularizarse y que hay que invitar a esas personas a formalizar sus operaciones, pero eso lo tiene que ver la autoridad”, sopesó el encargado del gremio turístico. José Sanzana reiteró el problema que generan estas externalidades negativas “respecto a la publicidad que genera, sobre todo en redes sociales, avisos de estafas después de que la gente cae en ese juego”. “Las empresas formales, además de redes sociales, tienen página web o están registradas en el Servicio Nacional de Turismo, donde se puede revisar si existen o no”, alertó el representante del gremio.