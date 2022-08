Cámara de comercio afirma que “así se empareja la cancha” por fiscalizaciones a ilegales

En otras comunas del país también se están logrando avances a la hora de perseguir las actividades comerciales, reconociendo que todos tienen la obligación de tributar.

Un vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles dijo que el comercio ilegal dificulta la actividad de quienes han formalizado sus operaciones, al competir los primeros, en condiciones favorables en desmedro de los últimos, razón por la cual han mantenido el contacto con las autoridades responsables de la materia para que continúen trabajando por la fiscalización de este tipo de irregularidades.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa Reyes, dijo a diario La Tribuna que “nosotros tuvimos una reunión con la delegada Purrán y le manifestamos que uno de los grandes temas que nos dificultaba operar de manera normal es el comercio ilegal”. “En aquella oportunidad, ella se comprometió a llevar a cabo acciones para sacar del centro a este comercio ilegal y la verdad es que efectivamente cumplió”, dijo el vocero del gremio. Lo anterior se dio una vez que “eliminaron, la semana pasada, en calle Almagro, varios de esos comercios ilegales. Creemos que se está avanzando y es un paso importante. No podemos ser desagradecidos”, reconoció el dirigente de la agrupación comercial angelina. Pezoa Reyes agregó que “hemos podido observar que también en otras comunas del país también se están haciendo notables avances en esa materia, reconociendo de una vez por todas que todos tenemos la obligación de tributar”.

PIDEN UNA “CANCHA PAREJA” PARA TODOS LOS TIPOS DE COMERCIO

“Nosotros estamos haciendo saber, permanentemente, que es importante que se tomen decisiones y medidas frente al comercio ilegal, que no tributa, sino que disfruta de los recursos que no pagan”, acusó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles. Miguel Pezoa Reyes explicó que la actividad del comercio establecido va más allá del pago de impuestos, sino que también “pagamos no solo todos los tipos de impuestos, sino que todo lo que le corresponde a nuestros trabajadores, porque si no somos perseguidos. Es más, si por alguna circunstancia nos toca despedir a un trabajador nos caen las penas del infierno”. “Todo alrededor del comercio ilegal es informal, hasta el trabajador. Tampoco se pueden recaudar recursos, lo que hace necesario que de una vez por todas se ponga mano firme”, indicó el dirigente gremial. “Nosotros no queremos arrogarnos del comercio, sino que consideramos que es el camino que corresponde”, aclaró el vocero de la agrupación comercial angelina.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles consideró que lo manifestado por él “es el camino que corresponde para el buen funcionamiento de un país. Así se empareja la cancha. No queda una cancha distinta para unos pocos”. “El alcalde y la Municipalidad (de Los Ángeles) son quienes tiene la responsabilidad, junto a Carabineros e inspectores municipales, de acudir a los sectores donde esto es un problema”, explicó Pezoa Reyes en conversación con diario La Tribuna. El dirigente gremial local dijo que dichos actores “se tienen que poner de acuerdo, junto con la Gobernación, para definir controles al comercio de la calle y sacar a quienes realizan esta actividad de forma ilegal”. “Nosotros insistimos en algo: ¿Por qué el comercio ilegal utiliza los sectores más importantes del centro de la ciudad? ¿Con qué derecho?”, cuestionó Miguel Pezoa Reyes.

LLAMAN A CONTROLAR COMERCIO ILEGAL PARA ORGANIZAR LA CIUDAD

El vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles agregó que “además de ocupar el centro, lo ensucian, generan problemas y angostamiento de las calles por donde tienen que transitar las personas y eso lo estamos pagando todos nosotros, mientras ellos no pagan nada”. “Hoy estamos conversando con las autoridades para que se le ponga control al comercio que se genera a través del delivery u otras actividades, de los cuales muchos no están pagando impuesto”, acusó el vocero de la agrupación angelina. Pezoa Reyes contó que “algunos instalaron negocios en sus casas, cosa que nosotros no criticamos, pero sí llamamos a que se formalicen como comerciantes. La formalización es muy importante en todo ámbito de los negocios”. “En Chile no tenemos por qué aguantar que quienes vendan en la calle no den boleta. Lo que estamos pidiendo es que quienes venden no tengan copadas las calles y que emitan las boletas correspondientes a la venta que ellos realizan”.