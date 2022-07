Especialista proyectó que el dólar se podría situar paulatinamente en 930 pesos. / Foto Pexels.

Desde la semana pasada el dólar sido tendencia en materia económica, luego de marcar valores históricos que superaron los mil pesos chilenos.

La cifra estuvo influenciada principalmente por la caída del cobre, los temores a una recesión y una semana clave en cuanto a política monetaria.

La divisa inició la mañana del lunes marcando 998,55 pesos y luego aceleró su valor alcanzando 1.000,99 pesos a eso de las 9 de la mañana con 10 minutos.

Al finalizar la jornada, el valor de la moneda descendió, situándose en un máximo histórico de 993,50 pesos.

Cifras alarmantes que se suman a una inflación desenfrenada y a un contexto económico crítico, tras el encarecimiento del costo de la vida.

En conversación con radio San Cristóbal, el economista Benjamín Jordán, manifestó que “apareció una autoridad diciendo que el valor del dólar no influye en la capacidad de compra de las personas porque no compran en dólares. Con esto, uno piensa que es muy preocupante que las instituciones estén diciendo esto porque las personas sean o no economistas saben que la mayoría de los productos se importan, incluida la harina para hacer pan. El 50 por ciento de este producto es importado, por lo tanto, si nosotros compramos esa harina en divisa extranjera va a costar más y el pan estará más caro porque el dólar está más caro”.

El economista, puntualizó que para los ciudadanos es preocupante cuando las autoridades entregan información que no se ajusta con la realidad que ellos ven.

¿CÓMO ENFRENTAR LA CRISIS?

De acuerdo a lo que explicó el profesional, no es buena opción endeudarse. “En Chile la capacidad de ahorro es muy baja porque la mediana de sueldo es de 420 mil pesos. La mitad de los chilenos gana ese monto o incluso menos. Si una persona se endeuda, la capacidad de pago en un futuro es prácticamente imposible”.

Agregó que “antes de tomar la decisión de endeudarse piénselo tres veces, y si ya está endeudado preocúpese de solucionarlo antes de volver a hacerlo. Hay personas que por deudas de 4 millones de pesos le están rematando la casa, o por un millón de pesos le están rematando el auto porque la desproporción que ha permitido el Tribunal de Justicia para hacer remate es muy preocupante. Aunque son deudas pequeñas y aunque el código dice que tiene que haber una proporcionalidad, el Tribunal permite embargo y remate por muy poco dinero”.

PROYECCIONES PARA EL DÓLAR

Para el economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, el dólar se podría situar paulatinamente en 930 pesos, “reflejando una estabilización de los distintos ruidos que estamos viendo en el mercado financiero”.

El especialista detalló que existen varios factores que son relevantes: la depreciación del dólar a nivel global y la caída del precio del cobre en más de un 20% desde el peak que tuvo en junio.

En relación a la inflación en el país, aseguró que “lo más preocupante en el mediano plazo es que las expectativas de inflación, tanto a 1 como a 2 años plazo, no han cedido mayormente”.

Por el contrario, añadió que estas han seguido corrigiéndose al alza, lo que refleja la depreciación del tipo de cambio, a pesar de un deterioro más rápido en los riesgos en la actividad de la economía global.

