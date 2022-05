Se anticipan nuevas alzas en el precio del pan

La disminución de la producción de trigo a nivel nacional e internacional debido a la incertidumbre política y en materia de seguridad sostendrá las alzas de la materia prima.

La inestabilidad económica y política de Chile y el mundo mantendrá altos precios en el pan, dijo el presidente del gremio panadero en el país, quien indicó que las condiciones del mercado han desincentivado la inversión en la siembra del maíz debido a la incertidumbre a la que se enfrentan los distintos productores involucrados en el proceso necesario para producir este alimento.

El presidente de Chilepan, Marcelo Alonso, contó a diario La Tribuna que “la situación internacional e interna está muy complicada, los problemas de la Macrozona Sur han generado una potencial crisis alimentaria que va a traer muchos problemas”. Alonso dijo que “en la Macrozona Sur ya se habla de un 20 por ciento de baja en la disposición a sembrar (trigo), por no saber si se podrá cosechar”. El dirigente gremial mencionó “las quemas de campo, los robos de alimentos y de trigo que han empeorado las perspectivas internas”. Respecto al “ámbito internacional, entró un nuevo actor, que es la India, que prohibió toda exportación de trigo, presionando la oferta y generando alzas en los precios”, explicó el vocero de Chilepan.

La situación en India llevará a que “todos los clientes de India empezarán a buscar trigo en otra parte para abastecer sus mercados, lo que hará subir los precios, porque los compradores buscarán el producto en otros mercados”, continuó Marcelo Alonso. Según el dirigente, “existen variables internas y externas, el mercado del pan está sujeto a distintas variables que no pertenecen a la industria, si se aprueba o rechaza la nueva constitución podría haber implicancias”.

FALTA DE ESTABILIDAD COMERCIAL MANTIENE PRECIOS AL ALZA

“Si bien el empleo ha ido bien, uno lee que viene una contracción económica, que puede traer menos empleo, menos inversión y menos actividad económica el próximo año, no lo sabemos pero es lo que uno recoge”, continuó Alonso, refiriéndose a la información que circula en los medios. El presidente de Chilepan manifestó que los otros factores que ya han influido en las alzas anteriores del alimento se han mantenido e intensificado: “El petróleo va a seguir subiendo, incluso ya habían metido millones de dólares al Mepco (Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles) y se estaría acabando, y si eso llegase a pasar habría un alza de precio que se volvería impagable”. Alonso continuó explicando que “las tendencias grafican el futuro, que permite seguir lo que ha ido sucediendo, que probablemente y si no hay ningún cambio internacional fuerte, va a seguir esa misma tendencia”. “Ya hay un 20 por ciento de agricultores que no va a sembrar por la incertidumbre de cosechar. El campo puede estar listo y se los queman o llegan algunas personas con la maquinaria para trillar, lo cargan en sus propios camiones y se van, a punta de pistola”, dijo Marcelo Alonso.

Con lo anterior, el vocero del gremio del pan indicó que la situación, “es más grave que algo solamente financiero, el problema es 100 por ciento seguridad, y si bien los intentos por bajar los costos de producción para los agricultores son fantásticos, si se pierde un 20 por ciento de producción no importa que les regalen los fertilizantes”.

Sobre el Plan Cosecha Segura, que permitió cosechar 1.000 hectáreas más que no fueron quemadas durante la temporada, según información entregada por Conaf, y que dio a los agricultores de la zona una mayor sensación de tranquilidad, el presidente de Chilepan comentó que “ayudó a cosechar este año, pero qué va a pasar, aparte de la incertidumbre económica está la incertidumbre constitucional, que significa riesgos”. Entre estos riesgos, Alonso mencionó lo complicado que se vuelve para los productores de trigo “pensar que voy a arriesgar todo mi capital, durante un año completo, para poder cosechar, que no sabes si podrás hacerlo producto de la inseguridad”. Sumado a lo anterior, el dirigente gremial mencionó que “no sabes si vas a poder cosechar producto de la seguridad, no sabes las leyes que serán las nuevas reglas del juego y que afectarán tu negocio”.

MENOR INVERSIÓN AGRÍCOLA POR INCERTIDUMBRE SUBIÓ LOS COSTOS “No sabes si los derechos de agua van a seguir como han sido hasta ahora o si van a cambiar y en caso de que cambien tampoco se sabe si van a cambiar para mejor o para peor”, continuó Marcelo Alonso. “Estas certezas tienen efectos que van más allá de un subsidio, lo hemos conversado con otros gremios y me han dicho: ¿Tú te meterías en una panadería donde no sabes cuánto te va a costar la harina, cuánto te va a salir el impuesto, qué relaciones laborales van a haber, si va a haber negociación por ramas o no?”, contó el vocero de Chilepan. Alonso explicó que “la incertidumbre de qué Chile va a haber más adelante está retrasando muchas cosas, porque si no se sabe si regirá A o B y estas son opciones totalmente distintas no hay certidumbre”.