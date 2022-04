Incremento transversal de precios en el mercado chileno llegó a niveles históricos

El conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto en la periodicidad de los fletes marítimos también ha sido otro de los motores del incremento de los precios de algunos productos importados.

Un experto en economía dijo que se esperan nuevos aumentos en el costo de la vida que se acercarían a los máximos históricos vividos en el país y que según el especialista afectan tanto a consumidores como a productores, debido a un menor poder adquisitivo o menores índices de productividad traídos como efecto de la pandemia del Covid-19.

El economista y académico de la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, Manuel Chong, dijo a diario La Tribuna que “el último dato entregado por el IPC afecta directamente el poder adquisitivo de las personas, las familias ya vienen sintiendo esto hace un tiempo en sus bolsillos, debido al aumento generalizado de los precios, que intermensualmente aumentó en un 1,9 por ciento, cifra muy por sobre las expectativas que varias personas expertas en la materia tenían sobre este indicador, que estaban entre un 0,8 y un 1,4 por ciento”.

Lo anterior, explicó Chong, “lleva a una inflación anual acumulada este año de 9,4 por ciento, cifra que no se había visto desde la crisis Subprime, por lo que esto se podría ver como la respuesta a una crisis que se da debido a los efectos de la pandemia en nuestro país”.

INCREMENTO DE PRECIOS HA SIDO TRANSVERSAL EN EL MUNDO

El especialista en economía agregó que lo anterior “afecta a una canasta de bienes para una familia representativa de Chile, siendo los bienes y precios más sensibles para las familias el pan, que representa la alimentación, al igual que las carnes. El pan aumentó un 5,9 por ciento mensual, las carnes en todas las categorías han aumentado un 4,3 por ciento y la energía ha experimentado un incremento en su valor de por lo menos un 2,6 por ciento; estas variables son las más sensibles y están aumentando por diferentes efectos tanto nacionales, como por ejemplo la mayor liquidez que hay y la variación del tipo de cambio, así como por efectos externos, como el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia”.

Respecto a este último factor, el académico indicó que “previo al conflicto no se había arreglado el problema con los fletes, que afectan la oferta de bienes y servicios, a lo que se le sumó este conflicto bélico”. Fuera de las situaciones anómalas que han llevado a los altos indicadores en el costo de la vida, Manuel Chong expresó que “otros bienes y servicios considerados dentro de esta canasta venían con un aumento esperado, como por ejemplo el costo de la educación, que subió un 6,3 por ciento, porque en marzo se reajustan los aranceles de las universidades y los colegios”.

El académico destacó que “estos aumentos en los precios no se han dado exclusivamente en Chile, sino que varios países han sufrido el aumento de precios, de hecho la FAO ha indicado que se han visto mayores niveles de precios en los alimentos que no se habían visto desde el año 90, esto representado a través de los aceites vegetales, que justamente Ucrania y Rusia acumulan un 51 por ciento de la oferta de estos aceites”. Respecto a los efectos de lo explicado en el futuro, Chong indicó que “en primera instancia esto va a afectar al índice de la UF, que entre marzo y abril aumentó un 95 por ciento y que se espera que entre abril y mayo aumente 600 pesos, lo que significa que los precios de los dividendos y de los arriendos también aumentarán”. La situación anterior no solamente no es beneficiosa para los consumidores, sino que tampoco les hace un favor a los productores de algunos de los elementos de consumo que han experimentado un incremento en su precio.

BANCO CENTRAL DEBERÁ TRABAJAR PARA NO CAER EN ESTANFLACIÓN

“Dado el conflicto, los commodities de Latinoamérica han aumentado su precio, pero al ser un aumento a nivel generalizado, también comienzan a aumentar ciertos costos, que tienen que ver con los costos de producción. Por una lado el combustible se ha encarecido y esto lleva a que también lo haga la cadena productiva, por ende, el índice entre ingreso y costos va siendo cada vez más bajo para los productores locales”, citó Manuel Chong. La eventual llegada a una normalización de precios según el economista de la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, dependerá de “nuestro ente regulador del sistema monetario, que es el Banco Central, en cuya estimación mencionaba que existía una regulación de precios, donde la inflación iba a aumentar, pero en términos menos pronunciados a mediados de este año, pero el aumento del IPC impactó por sobre las expectativas proyectadas por muchos expertos, dejando esto sin duda una gran responsabilidad y atención a ver si se va a cumplir lo anunciado por el Banco Central, que dijo que en la siguiente reunión de Política Monetaria, la Tasa de Política Monetaria no aumente en 150 puntos base”. Chong dijo que “el Banco Central debería preocuparse por todos los problemas que hay, tanto de la desaceleración de la economía que viene, así como del aumento en los niveles de precios, que si combinamos estos factores, estamos hablando de una estanflación, que no era una preocupación para el país hace unos 40 años”.