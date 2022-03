Gremio agrícola afirma que condiciones políticas frenarían la inversión y el desarrollo para esta temporada

Algunas normas propuestas en el proyecto de nueva constitución, como las respectivas a la expropiación de terrenos por parte del Estado, hacen menos atractivo incurrir en proyectos de largo plazo, se argumenta desde el gremio.

El vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Biobío y presidente de la Junta de Vigilancia en formación del río Laja y sus afluentes, Boris Solar expresó que esta temporada no se verían grandes crecimientos en el rubro agrícola, con inversiones acotadas debido a la incertidumbre que genera la administración del nuevo Presidente, Gabriel Boric, el proceso constitucional y las condiciones climáticas desfavorables para la producción.

En este sentido precisó que “fundamentalmente, si consideramos a la actividad silvoagropecuaria como uno de los más importantes sistemas económicos para la provincia de Biobío, hay dos componentes, uno de orden administrativo y político que puede interferir en las decisiones de los agricultores y de los inversionistas y por otro lado las variables exógenas que afectan directamente las decisiones, por el efecto económico y productivo, en estos exógenos está el clima, el cambio climático, la sequía y las condiciones ambientales que se dan año a año y que pueden afectar directamente en la producción, llevamos más de 13 años de sequía continua, lo que sí afecta las decisiones de los agricultores”. Como agentes exógenos, Solar explicó que “la crisis internacional que ocurre debido al problema bélico Ucrania-Rusia ha llevado a que gran parte de los insumos agrícolas, que tienen alta relevancia en los sistemas productivos, especialmente en los cultivos tradicionales, hace que se hayan más que triplicado algunos costos y si bien es cierto que ha aumentado el valor de algunos productos agrícolas, también aumenta el riesgo de estar trabajando con líneas de crédito más acotadas, donde el banco está más temeroso de prestar dinero y las casas comerciales están sigilosamente apoyando a aquellos agricultores que tengan más trayectoria”.

PANORAMA DE INCERTIDUMBRE POLÍTICA QUITA CERTEZAS EN EL RUBRO

Solar explicó que “el incentivo de los productores agrícolas a tomar una decisión con empuje en una temporada como ésta los ha llevado a bajar un poco la marcha, decidiendo no tomar decisiones hasta que se sepa un poco qué va a pasar, lo que puede tomar una o dos temporadas”. Además, agregó que “desde el punto de vista administrativo-político también es importante las señales que se están dando para saber cuál es la certeza que existe para trabajar con aquellos insumos propios de las tomas de decisiones agrícolas, es decir, el derecho al uso de agua, la posibilidad de disponer del suelo como una propiedad, de la cual voy a poder disponer y hacer proyectos de 25 años, como en el caso de los frutales, o simplemente voy a tener otra connotación”. El vicepresidente de Socabio mencionó cómo “en el caso del sector forestal, incluso puede que se llegue a hacer devoluciones de tierras por parte del Estado, mediante la expropiación, para poder dárselos a otras comunidades y sin pago de estos bienes, por lo tanto, hay un temor generalizado en los agricultores por la incertidumbre que genera no poder tomar decisiones rápidas, considerando que los ciclos agrícolas duran un año y en estos próximos dos a tres meses se tienen que tomar decisiones de situaciones productivas donde se van a cosechar los frutos en un año más”.

El presidente de la Junta de Vigilancia en formación del río Laja indicó que lo anterior “genera que muchos agricultores estén tratando de minimizar sus movimientos, lo que implica obviamente que se requerirá de menor mano de obra, un aumento de la demanda en mano de obra para pasar el año y no tratar de obtener mejores resultados, como se espera habitualmente, por lo que bajo ese panorama la incertidumbre es lo que tiene de alguna forma aprisionado a los agricultores en sus tomas de decisiones por el temor que existe y el riesgo que se está asumiendo de sembrar igual que en un año normal y que en el futuro las condiciones de mercado, climáticas y administrativo-políticas cambien y no tengan la seguridad que se espera, por ejemplo, de que el Estado de Derecho haga cumplir el mandato judicial que se debiera seguir cuando hay una toma de una central hidroeléctrica, cumpliendo con prolijidad el Estado de Derecho, cosa que no está ocurriendo y genera temor, porque al trabajar los agricultores al aire libre, muchas veces temen que los campos sean incluso tomados por algunas personas, aprovechándose de este boom que hay de tomarse las cosas para después echarle la culpa al Gobierno de no hacerse responsable de problemas de personas que se aprovechan de esta situación”.

TEMPORADA AGRÍCOLA NO VERÁ UN CRECIMIENTO POR ESTA TEMPORADA

Solar indicó además que “hay una detención socioeconómica del crecimiento que estaba teniendo nuestra provincia y por la situación político administrativa, los productores que son propietarios y tienen sistemas productivos andando lo más probable es que sigan sembrando y cumpliendo sus planes de rotaciones de cultivos como lo hacen siempre, con la salvedad de que hoy lo harán gastando lo menos posible y no comprando maquinaria, ni actualizando su inventario, ni contratando más personas, sino que haciendo lo justo para pasar el año”.