Realizan positiva evaluación de la primera jornada de confinamiento en Los Ángeles y Nacimiento

Cerca de 300 funcionarios, entre militares, policiales, municipales, trabajadores de salud y fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria estuvieron efectuando un intenso programa de control y fiscalización, esto dado que 6 comunas de la provincia de Biobío; Los Ángeles, Cabrero, Laja, Nacimiento, San Rosendo y Yumbel, se encontraban en fase de transición de la estrategia Paso a Paso, que significa que fines de semana hay cuarentena general en todo el radio comunal.

El Seremi de Salud de la Región del Biobío, Héctor Muñoz, reiteró que la gran mayoría de los contagios en la zona, se producen por visitas familiares, entonces es importante que estás no se produzcan, por eso agregó que esta medida de restricción de movilidad en fin de semana, es para evitar reuniones familiares y de amigos hoy, para no tener medidas de confinamiento para Navidad y Año Nuevo.

La autoridad sanitaria también aseguró que, el comportamiento de la comunidad y su compromiso ante las medidas de prevención establecida por la autoridad, son fundamentales para que ciudades como Los Ángeles, no retrocedan a fase 1, que es posible si seguimos teniendo un alto número de casos nuevos y activos.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, dijo que las autoridades y funcionarios públicos hemos actuado con mucha responsabilidad en esta fiscalización, tratando de contener a las familias que tengan autocuidado, en ese sentido yo quiero hacer un llamado a las vecinas y vecinos para que esa misma responsabilidad la puedan tener ellos, no existe posibilidad de que podamos fiscalizar cada punto de nuestra comuna.

El jefe comunal agregó quiero destacar que nuestro Seremi de Salud este aquí con nosotros, apoyando, en terreno y con funcionarios que vienen desde Concepción a trabajar en la comuna de Los Ángeles, en esa línea la municipalidad va a apoyar con todos sus recursos materiales y humanos, para mitigar la posibilidad de que la comuna pase a Fase 1, esa es una situación que nadie quiere pero que depende de todos.

Balance de primera jornada

El Delegado Provincial de la Seremi de Salud, Cristóbal Vidal, valoró el compromiso de cientos de funcionarios públicos, que dejaron de estar con sus familias, para velar que muchas personas se quedaran en sus hogares, y así resguardar a miles de familias, de no exponerse a contagios.

El jefe de la autoridad sanitaria en la provincia de Biobío, dijo que hubo en su mayoría un buen comportamiento y acatamiento a la medida de restricción, indicando que de acuerdo a lo calculado por Carabineros, se redujo la movilidad de personas en cerca de un 90%.

En las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria, se vio un cumplimiento en el uso de los permisos individuales temporales, y también los permisos laborales colectivos, por parte de la comunidad, efectuándose en esta primera jornada más que nada educación de como emitir y usar este documento que autoriza bajo circunstancias bien acotadas, la movilidad temporal y restringida, y que se obtiene en la plataforma comisariavirtual.cl, agregó Vidal.

Finalmente el delegado provincial explicó que sólo en Los Ángeles, en los distintos puntos de acceso, fueron 220 vehículos a los que no se les permitió el acceso a la ciudad durante este primer día de Fase 2, por no contar con el permiso correspondiente, además se iniciaron 2 sumarios sanitarios en camping que tenían personas acampando en su interior y se prohibió el funcionamiento a una empresa, que se estableció que su operación no era un servicio esencial.