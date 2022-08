Candidato al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas es premiado por la CPC Biobío￼

Durante la cuarta versión del evento empresarial Impulsa la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, a través de su Comité de Innovación y Pymes, hizo entrega del Premio Innovación CPC Biobío a destacados líderes y empresas de la región.

En la categoría Líder Innovador, la multigremial reconoció al ingeniero químico y doctor en metalurgia Dr. Igor Wilkomirsky, por su reconocido trabajo en el desarrollo de tecnologías sustentables para la industria minera, enfocadas en el uso de hidrógeno verde. El académico de la Universidad de Concepción, que además está nominado como candidato al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022, se mostró agradecido por la distinción de la CPC Biobío.

“Para mí es doblemente gratificante porque sé que es la primera vez que se otorga este premio y lo segundo, me siento muy honrado porque buena parte de mi carrera profesional la he pasado en la Región del Biobío, en la Universidad de Concepción, y también como consultor por varios años, de tal manera que siento que es la culminación de un trabajo largo que me ha dado muchas satisfacciones”.

En tanto, en la categoría Pymes / Startups, que distingue a las empresas que tengan un componente innovador o disruptivo en su negocio, la Cámara destacó a CICLA 3D. Emprendimiento de jóvenes ingenieros de Concepción, único en Chile en la fabricación de filamentos para impresoras 3D a partir de desechos orgánicos y no orgánicos.

Su fundador, Rogers Escalup destacó que “para nosotros es un reconocimiento súper importante, por lo que significa la CPC y el impacto que genera en la región y el país. Es una entidad que respetamos muchísimo y que nos reconozcan en el rubro de startups e innovación genera una motivación extra en los pasos de CICLA, que es aportar a la región, al país y poder expandirnos globalmente. Esperamos con esto motivar a más startups y así, generar en Biobío el polo de innovación y tecnología del cual ya vamos viendo los primeros destellos”.

Finalmente, el premio en la categoría Gran Empresa fue para el Grupo SETOP, un holding 100% regional y bajo cuyo alero han surgido una decena de empresas de los rubros de la alimentación humana y animal, del sector químico y farmacéutico, entre otros, constituyéndose en un centro tecnológico privado y único en el sur de Chile. Su fundador, Luis Sepúlveda, agradeció este reconocimiento “en nombre de todas nuestros colaboradores, ya que sin su esfuerzo no habríamos logrado ser un referente de la innovación, que llega para afianzar un esforzado trabajo de ya 29 años como grupo de empresas Setop”.

En su primera versión, este reconocimiento busca posicionar a la CPC Biobío como un gremio que fomenta la innovación, e incentiva a las empresas y emprendedores a ser un aporte en el desarrollo económico regional. El próximo año se invitará a las empresas y líderes regionales a participar en las diversas categorías a través de un concurso abierto.