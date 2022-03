Un novedoso proyecto aprobaron consejeros y consejeras regionales que permitirá potenciar y apoyar a jóvenes para que a través de la innovación puedan ayudar al crecimiento de industrias y procesos productivos. Se trata de la iniciativa denominada “Capacitación innovación jóvenes talentos y vinculación industrias”, que tendrá un financiamiento de 994 millones de pesos por parte del Gobierno Regional del Biobío .

“Lo que esperamos es generar un ecosistema que permita crear las instancias y colaboraciones para favorecer el dar solución a lo que planteen distintos sectores económicos a través de jóvenes y fomentar la innovación de ellos. Los jóvenes se van de la región, por lo que se quiere fortalecer este ecosistema y la retención de esos talentos”, explicó Iván Valenzuela, jefe de la división de Fomento Productivo e Industria del Gobierno Regional.

La iniciativa está dirigida a estudiantes y profesionales con interés en procesos de innovación y desarrollo tecnológico así como a empresas con brechas de productividad y requerimientos técnicos, las que estén disponibles para desarrollar un proceso abordado por jóvenes talentos y startup.

“Se trata de un programa de transferencia tecnológica a un grupo que no tiene financiamiento de capitales de riesgo, pues instrumentos como los de Corfo son bastantes centralizados, porque más del 70% de planes y programas terminan en la región metropolitana, por lo que me parece pertinente que se establezca que las condiciones del programa es que sea de base tecnológica más que criterios de competitividad, pues en este caso se habla de personas que no estarán sujetas a condiciones tributarias, ni menos laborales, para poder desarrollar factores de innovación”, manifestó el consejero Luis Santibañez, presidente de la comisión de Fomento del Core Biobío.

El programa permitirá a los jóvenes buscar una solución para enfrentar dificultades de emprendedores incorporando mayor tecnología e innovación, iniciativa que será desarrollada a través de Irade y tendrá un tiempo de ejecución de 24 meses. Incluye formación, entrenamiento y desarrollo de productos y servicios tecnológicos para formar 100 líderes en innovación. Además, la traída de expertos internacionales, referentes y casos de éxito, generación de una plataforma regional de financiamiento de startup y desarrollar 2 eventos de búsqueda de financiamiento, entre otros aspectos.