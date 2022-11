Gran presentación del Club de Hockey Old Mix en torneo desarrollado en Curicó

El pasado fin de semana se desarrolló el primer torneo aniversario del Club de Hockey Curicó, el que cumple cuatro años de trayectoria en la disciplina, siendo el lugar del encuentro el Complejo Deportivo Raúl Narváez Gómez. Allí participaron las escuelas en categorías sub 6, 8 y 10 y luego las categorías desde la sub 12 a la sub 18 y también adultas.

Según lo indicado por Víctor Castillo, fundador y presidente del Club de Hockey sobre Césped Old Mix, en esa oportunidad su club participó representó a Los Ángeles junto a otras delegaciones provenientes de Concepción, Linares, Talca, Requinoa y el local Curicó.

“Participamos de las categorías sub 14 hasta la serie adulta, obteniendo en cada una de ellas, el segundo lugar lo que para nosotros es muy notable”, expresó Castillo.

Según agregó, el evento tuvo una digna organización y con ello un gran nivel en lo deportivo.

El presidente del representativo angelino en diálogo con La Tribuna, detalló que dicha jornada estuvo intensa, donde en cada partido dieron lo mejor. “Logramos medir y evaluar el trabajo generado con nuestras jugadoras y evaluar el progreso que han tenido durante este tiempo de formación, después del gran recesó de la pandemia, estamos vuelta en cancha, esto nos permitió motivar y volver a nuestras actividades de forma positiva”.

En la oportunidad, también destacó a la jugadora Catalina Guajardo quien fue premiada como la mejor de la categoría sub 16. Ella defendió el arco del Club Old Mix en dicho campeonato.

MÁS DE UNA DÉCADA DE TRAYECTORIA

El Club Old Mix viene desarrollando su trabajo formativo y competitivo por más de once años, de la mano de su fundador y actual timonel, Víctor Castillo. En una de las entrevistas realizadas al docente de educación física, recordó el nacimiento del club, indicando en su oportunidad, que éste había comenzado cuando realizaba su práctica profesional, constatando que no existía en la ciudad un club que pudiese brindar un desarrollo del hockey sobre césped. Allí se propuso, mediante un taller extraescolar, brindar un espacio para el surgimiento del hockey, comenzando con un grupo pequeño de niñas y con el tiempo esta idea fue madurando hasta convertirse en lo que es hoy el Club Old Mix de Los Ángeles.

Desde el año 2018 se concretó su inclusión en la Federación Nacional, con en la categoría Todo Competidor.