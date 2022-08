Piloto uruguayo Luigi Contin retornará al Campeonato en la fecha de Los Ángeles

Tras conocerse sobre la participación del campeón mundial de Rally 2020 en la clase WRC2, Mads Østberg en la fecha quinta a correrse por los caminos de Los Ángeles, dándole un plus internacional al Campeonato del Rallymobil, la organización dio a conocer recientemente de otro piloto internacional que se sumará al megaevento deportivo. Se trata de Luigi Contin, el que llegará de la mano de varias novedades.

El piloto uruguayo no compite en Chile desde octubre de 2019, pero en su regreso a la categoría competirá con un Renault Clio de última generación que aportará una nueva marca al parque automotor de la clase Rally4.

Contin se ha centrado en el Campeonato Sudamericano, donde lidera la división RC4 tras haber conseguido dos victorias en tres presentaciones, la del Rally Trans-Itapúa en Paraguay y el Rally de Erechim en Brasil.

“Siempre tuve la intención de volver a Chile con una máquina competitiva, pero la pandemia de Covid-19 dilató mucho la idea. Si bien estoy abocado a conseguir el título sudamericano, estuve viendo que el calendario no me impide participar en la quinta competencia del Copec RallyMobil y por ello he optado estar allí”, señaló el uruguayo a la organización del campeonato.

“Al Rally del Biobío-Los Ángeles llegaríamos con el tiempo justo de una distancia por tierra bastante larga, ya que saldríamos la semana antes desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde tomaremos parte de la nueva cita del certamen Codasur. En estas dos oportunidades, me navegará Sebastián González porque Federico Rodríguez no puede”, explicó el Charrúa.

Sobre sus expectativas Contin dijo que este rally será extenso, de tres etapas y habrá que pensar bien qué estrategia aplicar.

Para el año que viene, dijo, se plantean seriamente correr a tiempo completo en Chile y ver si al menos un par de los pilotos uruguayos que forman parte de la escuadra se animan a acoplarse al proyecto, pues de esa manera se incrementaría la cantidad de Renault Clio Rally5 en actividad en el país.